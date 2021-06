DVA POSLA U JEDNOM PROJEKTU: Biljana Tipsarević biće modni dizajner u seriji Dinastija, a imaće i jednu zapaženu ulogu!

Biljani Tipsarević poverano je mesto kostimografa i modnog dizajnera u seriji "Dinastija" koja će se emitovati od jeseni, ali to neće biti jedina njena uloga u tom velikom projektu.

- Velika čast i zadovoljstvo mi je što sam deo ovakvog velikog i uzbudljivog projekta i što će naši gledaoci imati prilike na jesen da gledaju ovako visokobudžetnu seriju na televiziji ''Pink'' - priča Biljana, pa nastavlja:

foto: Kurir televizija

- Serija ''Dinastija'' je obuzela srca ljudi širom sveta, kako muškaraca, tako i žena, tako da mi je drago što sam deo ovog projekta s obzirom da mi je ova serija bila često inspiracija za pojedine kolekcije. Neke snažne priče koje ova serija sa sobom nosi. Estetski momenat je jako važan i to je ono što smo se trudili, da nekako kroz ovu seriju što se tiče modnih trendova, stilizacije i čitave estetike, da nas prepoznaju gledaoci, pogotovo žene - kaže Tipsarevićeva.

Ovom prilikom otkrila je da će imati čak dve uloge u ovom grandioznom projektu.

foto: Nemanja Nikolić

- Ukazano mi je zaista veliko poverenje pored kostimografa i stilista koji učestvuju na ovom projektu da budem zadužena za odevne komade tri glavne glumice u njihovim najbitnijim epizodnim scenama. Biće velikih iznenađenja kada je u pitanju kostim. To je veliki izazov i velika čast da nekako i te modne granice pomerimo i bacimo akcenat i na to. A što se tiče druge uloge, to mi je stvarno jedno veliko iskustvo. Naći ću se u ulozi glumice, ali ne smem da kažem u kojoj ulozi. Stvarno imam tremu jer mi je čast što sam rame uz rame sa velikim glumačkim legendama koje učestvuju u seriji, ali ekipa je sjajna, atmosfera na snimanju je fantastična. Pomogli su mi da se opustim, dali mi neke vrlo konstruktivne savete kako da iznesem svoju ulogu, odnosno da opravdam poverenje koje su mi ukazali - ispričala je Biljana.

foto: ATA images

Otkrila je i kako je na ovo reagovao njen suprug Janko Tipsarević:

- Podržava me! U svakom slučaju jedva čekam da serija bude gotova, jer znam da će se gledaocima svideti sve što je pripremljeno, pogotovo taj estetski momenat za koji sam zadužena ja, a biće tu i drugih vrlo talentovanih ljudi - zaključila je Biljana Tipsarević za Premijeru.

Kurir. rs / foto: Prinscreen

01:24 BILJANA TIPSAREVIĆ I MILICA PAVLOVIĆ UDRUŽILE SNAGE: Priznale su oko čega je bilo SVAĐE! SPOJILE SE 2 ŽENE SA JAKIM ENERGIJAMA!