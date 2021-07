GOLUBOVIĆ OTKRIO SVE O TUČI SA CANETOM IZ PARTIBREJKERSA Udario sam ga u glavu, ustao je RAZVALJEN Ovo su DETALJI žestokog okršaja

Kristijan Golubović je govorio o svom odrastanju, sukobu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, ali i o jednom manje poznatom "susretu" sa Zoranom Kostićem Canetom, frontmenom grupe "Partibrejkers".

foto: Nikola Anđić

- Jesam. On je poljubio moju pokojnu ženu Danijelu sa kojom je bio prijatelj. I ja se toliko naljutim i priđem: "Što si poljubio moju buduću ženu?". "Otkači se. Ko ti je ovaj?", pita on Danijelu. I ja bam u glavu, Cane odleti u zvučnike, pala mu s noge patika - otkrio je Golubović i dodao:

- Ustaje čovek onako razvaljen i kaže: "Kreni, kreni prema meni". Kad sam posle čuo pesmu "Kreni prema meni" pitao sam se da li je moguće da je čovek bio inspirisan onim udarcem... Ja inače mnogo volim Caneta, mnogo ga cenim - zaključio je Kristijan.

Golubović je opisao i kako je to nekada izgledalo kad on izađe u grad.

"Čuli ste sigurno za ono kad moji ljudi dižu pancirne ploče i brane me od snajpera. Ceo tadašnji Bulevar revolucije se smejao tada. Zamislite 12 momaka drže pancirne ploče da ja pređem osam metara od kafića do kola. Zamislite vi šta je to za normalan narod. Da vi sedite sa ženom i detetom, vi ste kardiolog, ovaj je pekar, ovaj je inženjer, sedite i ručate i odjednom neka frka i vidite deset ljudi sa pancirima u vazduhu. A ja idem sa 10 kila zlata onako imponzantno", ispričao je Golubović.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/Mondo/M.M.

Bonus video:

13:14 KRISTIJAN EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Žena mi je UZELA OGROMAN NOVAC, KRISTINA me je MNOGO RAZOČARALA! Ima PREVIŠE PUTERA NA GLAVI!