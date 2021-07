KRISTIJAN OBEĆAO PA SE UĆUTAO! OGLASILA SE MILICA: Nismo se čuli, ne odgovara mi na poruke, A MENI ŽIVOT VISI O KONCU!

- Nije istina da mi se Kristijan Golubović javio sa željom da mi donira bubreg!

Ovako za Kurir priča Milica Adamović, devojka (30) iz Beograda koja je uputila danas novi apel na društvenim mrežama u kome navodi da joj je hitno potreban donor bubrega!

Naime, danas tokom dana, posle njene objave Kristijan Golubović je rekao da želi da učini jedno humano delo, i da čeka da ga kontaktiraju.

- To je jedan mlad život koji može da se spasi. Milica je rekla da joj je bitno je donor nulta krvna grupa, sada se čeka tim stručnjaka da vide da li smo kompatibilni i da provere moje zdravstveno stanje. Biću jako srećan ako ona dobije bubreg i izleči se, a ja joj pomognem u tome - rekao je on.

Nakon ovoga čuli smo se sa mladom Milicom koja je rekla da je Kristijan nju samo tagovao u jednom video-snimku, i da na njenu poruku nije odgovorio.

U prilog tome imamo i fotografiju.

foto: Printscreen

- Laž je da me je Kristijan pozvao da mi donira organ. Zapravo, on je mene samo tagovao u snimku, a na moju poruku nije odgovorio tri sata. Sramotno je ako ovo radi zarad publiciteta, jer meni život visi o koncu. To što on radi zaista nije u redu - rekla je ona, i dodala da joj nije jasno da ako je već imao toliku želju da spasi njen život, ne razume zbog čega joj na poruku ne odgovara.

- Niko ga nije terao na to. Doniranje organa je slobodna volja. Da mi neko donira bubreg pomogao bi mi da preživim, a ovako imam samo prognozu lekara da ću živeti još šest meseci ako mi se ne javi neki potencijalno donor. To je nešto što nije za šalu, niti korišćenje publiciteta - rekla je izrevoltirana Milica za Kurir.

Inače, Milica je devojka koja je bolesna od 18. dana svog života. Najpre je pogrešno lečena od sepse u Boru, da bi potom bila dovezena u Institut za majku i dete u Beogradu, gde takođe nije ustanovljena tačna dijahgnoza, zbog čega joj je, kao ona tvrdi, odstranjen levi bubreg. Drugi bubreg radi joj sa samo 10 odsto.

Došla je u apsurdnu situaciju da ubeđuje lekare da je dobro i da joj dijaliza nije neophodna. Mlada devojka mokri direktrno iz bubrega i zbog toga stalno mora da mokri u vreću.

Kurir.rs / Suzana Trajković