BEST OF DESETKA Samo najbolje iz prethodne sezone!

Desetka je na programu Kurir televizije danas od 16.30 časova.

"Vrelo leto je već uveliko počelo pa je pravi trenutak da i vaša omiljena Desetka krene na zasluženi odmor. Sigurni smo da smo vas u prethodnih 10 meseci dobro zabavili, informisali, iznenadili, ponekad i zaprepastili, ali smo uvek bili tu da, zajedno sa našim gostima, prodiskutujemo na brojne teme.

Kroz mesečne specijale bavili smo se najaktuelnijim događajima u našoj zemlji, a svake subote smo se trudili da imamo intrigantne i dobro obaveštene goste.

Sve ono što ste gledali u prethodnoj sezoni, spakovali smo u novu epizodu, koja vam donosi najbolje od Desetke. O čemu smo sve pričali, koga smo ugostili i koje su to teme izazvale najveću pažnju gledalaca, pogledajte u subotu u 16.30 časova na Kurir televiziji.

Vreme je da na kratko isključimo kamere i pozdravimo vas do septembra, a do tada, obavezno pogledajte Desetku - Best of!"

Daniela Boračeva i tim Desetke