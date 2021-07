SRAMOTA ME ZBOG VEZE SA TOMOM PANIĆEM, ON MI JE NAJVEĆA GREŠKA: Paula Hublin kaje se zbog afere sa oženjenim, a ima NOVI PLAN!

Paula Hublin nakon izlaska iz rijalitija otkrila je svoje planove za budućnost. Kako je sama priznala, sebi najviše zamera veze u rijalitiju.

Hublinova je otkrila zbog čega je na prvom mestu ušla u "Zadrugu" i šta joj je otac zamerio.

"Zamerio mi je vezu sa Franom, moje veze i vezice. Nije spominjao konkretno, ali Frana jeste... Nisam očekivala da ću doći dovde, ušla sam iz drugih razloga, ja sam svoj cilj postigla pre par meseci, da neko vidi moje talente, da kada izađem krenem u taj svet muzike. Postigla sam šta sam htela. Počeću da snimam", kaže ona i dodaje da će ostati u Beogradu.

"Moraću da budem ovde, zbog emisija i muzike. Videću sa kim ću raditi", rekla je Paula.

Kao i njen otac, Paula sebi zamera veze, a posebno odnos sa Tomom Panićem.

"Sebi zameram sve veze, čak i sa Franom. Mi smo ušli zajedno, ali je naša veza bila katastrofa. Mene je sramota što sam bila sa Tomom, to mi je apsolutna greška. Nadeždi sam se izvinila više puta, to smo rešili. Ako joj bilo šta znači, ja ću joj se izvinjavati do kraja života", rekla je ona i nastavila:

"Ja Frana volim, ali ljubav nije dovoljna. Mi smo poštovanje prokockali, ja ću se fokusirati na sebe, on me koči u tome. Meni se ne da da me neko vređa i da mi ceo život prebacuje stvari. Ja sam došla zbog sebe i pružila mi se velika šansa i prilika."

