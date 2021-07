SENIDAH NIJE IZAŠLA NA BINU: Evo šta joj je bilo preče od njene publike, pa ih je IZNEVERILA! (VIDEO)

Senida Hajdarpašić Senidah otkrila je da nije izašla na binu iz određenih uslova koji joj nisu ispunjeni.

Pevačica je sinoć trebalo da nastupi na "Bedem festu" u Nikšiću, ali se oglasila putem videa i svojim pratiocima otkrila da neće izaći na binu:

- Ne znam šta da kažem, čekala sam na nastup od pola 12, evo sad je 1.49, ujutru. Čekam obuvena, obučena, sređena, ali nešto se desilo da, ono, ne zna kako da ode čovek da nastupa u takvoj situaciji, kad nije ispoštovan. Tako da, dragi moji, vi koji ste došli, došla bih zbog vas, ne zbog njih, nego zbog vas. Ali 29. avgusta nastupam na Si densu, mislim da će biti u Budvi ove godine. Svako ko je bio i čekao me, šaljem autobus ili dva, da vas pokupi ili odveze na koncert i da vas vrati kući. To je jedino što mogu da uradim u ovakvoj situaciji, mada to bi morali oni da urade, al' ajde - kazala je Senida.

Pevačica nije otkrila tačan razlog zbog kog nije nastupila u Nikšiću, osim što je rekla da nije ispoštovana. Da li je reč o tome da Senidi oragnizatori nisu platili ili je u pitanju nešto drugo, pevačica nije otkrila.

