KAD ĆE SVADBA, ULAZITE LI U 5. RIJALITI, GDE SE SELITE, DA LI VIĐAŠ ĆERKU VERU? Kristijan i Kristina odgovorili na INTIMNA PITANJA

Kristijan Golubović i Kristina Spalević otputovali su u Kragujevac gde su zajedno uživali, a sada su se posvetili i svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Dok je Kristijan vozio, Kristina je odgovarala na pitanja onima koje ih prate. Kristina je sve vreme bila raspoložena, kao i njen izabranik. Prvo pitanje koje su im postavili bilo je kada će svadba.

"Planiramo kada zatrudniš, da se dete ne bi rodilo vanbračno", pričao je Kristijan, a potom objasnio zbog čega je zaratio sa obezbeđenjem na žurki rijalitija.

"Sreo sam magarca što me davio ranije, hteo sam da ga pljunem, tu je nastala ta frka", istakao je on.

Inače, mnogi su sumnjali u ljubav Kristijana i Kristine, a ona je naglasila da je njihova veza prava i sudbinska, iako tako u rijalitiju nije delovalo. Takođe, Kristijan i Kristina kažu da neće živeti u Srbiji.

foto: Printscreen/Instagram

"Da. Grčka ili Nemačka", istakao je Kristijan kad su ga pitali da li planirala da se seli.

"Volim ga najviše na svetu, do sunce i meseca", pričala je Kristina, a on dodao:

"U Zadruzi smo govorili sve i svašta, sada je sve drugačije."

Kristina je priznala i da živi sa Kristijanom i da uživaju, pa da u "Zadrugu 5" planira da uđe samo ako to on uradi.

Porodice ovo dvoje bivših rijaliti učesnika izgleda da se savršeno slažu, pa je tako Golubović otkrio koliko ga vole Kristinini roditelji.

"Ćale i keva me gotive više nego Krisitnu i govore joj da me sluša", kaže on, pa priznaje da li će videti ćerku koju je dobio u braku sa Ivanom.

"Upravo idem da vidim Veru, kupio sam joj svašta za školu", dodao je.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:15:06 SCENIRANJE 11.07.2021. KRISTIJAN GOLUBOVIĆ 2-DEO