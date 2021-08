POGODIO SAM JE PESMOM, DALA MI JE 1.000 EVRA! Darko Lazić otkrio kako je protekao susret sa MILJANOM: U majicu mi je ubacila PARE!

Pre nekoliko dana Miljana Kulić konačno se srela sa Darkom Lazićem na njegovom nastupu, a sada je Lazić otkrio kako je sve izgledalo iz njegovog ugla.

- Iskreno, iznenadio sam se. Dok sam pevao, rekli su mi da pogledam u ko je u separeu do bine, kad ono Miljana. Ona je ozbiljan car. Pogodio sam je nekom pesmom i dala mi je 1.000 evra. Ne sećam se koja je numera bila. U jedno momentu je ustala sa mesta, prišla mi, zagrlili smo se i poljubila me u obraz. Tad mi je u majicu ubacila pare. Nije imala muzičke želje, bila je fin gost - rekao je Lazić o susretu sa Kulićevom, a o duetu koji ona najvljuje rekao je:

- Pazi, ne sumnjam da bi to bio ozbiljan bum, ali to nije u planu. Može za početak da se pojavi u mom spotu, da bude glavna manekenka, i to bi bilo lepo rekao je Darko za Svet, prenose mediji.

