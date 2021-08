ŠA OPTUŽEN DA JE PLATIO HAKERSKI NAPAD NA TARU?! Reper se oglasio na mrežama, otkrio o čemu se radi, odmah reagovala i SIMOVA!

U toku jučerašnjeg dana, Nenad Aleksić Ša, reklamirao je novi profil Tare Simov na društvenoj mreži Instagram, dok je Tara obavestila svoje pratioce da joj je stari profil hakovan.

Sada je na Nenadovom Instagram nalogu osvanula fotka, na kojoj ga fanovi optužuju da je on platio da se Tari izbriše nalog, zbog čega je on odmah reagovao:

- Da li ste toliko bre nenormlani da mi pišete da sam ja platio da hakuju profil? Znači napiše neko da sam ubio čoveka i zakopao ga i to je to? Ostavite me na miru ludaci - odgovorio je Ša na optužbe.

U međuvremenu Tara se oglasila sa svog novog profila, i svoje pratioce obavestila da zaprate još jedan profil, jer ovaj napad hakera na nju ovih dana ne prestaje.

Podsetimo, Tara i Ša, po poslednjim informacijama nisu u vezi, a haos koji izazivaju na društvenim mrežama ne jenjava. Kakav će biti rasplet ove drame, ostaje da vidimo.

