POČINJEM DA DIVLJAM AKO SE OVO NASTAVI: Ša izgoreo od besa zbog priče njegove komšinice, evo šta kaže o HAOSU POSLE RASKIDA!

Komšinica koja redovno javnost obaveštava o tome šta rade Tara Simov i Nenad Aleksić Ša posle raskida iznervirala je repera koji je odmah sve navode prokomentarisao.

Reper i bivši rijaliti učesnik sve demantovao i istakao da nikada nije bio agresivan prema bivšoj devojci.

foto: Nemanja Nikolić

"Kakve su to budalaštine! Neka se napuši k*rca ta komšinica. Ja se iživljavam, ja nekog maltretiram, šutiram kola, ovo-ono... To nije istina i demantujem to, apsolutna laž! Ja kad kupim kola, negujem ih k'o dete. Ja ne šutiram kola, ne iživljavam se, ne divljam, ali počeću da divljam ako se ovakve laži nastave", priča Aleksić.

Na pitanje u kakvom odnosu je sa Tarom, reper je nije hteo da komentariše.

"Ne zanima me ta priča", bio je kratak Ša.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/Pink.rs

