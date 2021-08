Biramo najbolje hotele u Turskoj U Travelland-u aranžmani već od 319 €

Zemlja ljubaznih, gostoljubivih i nasmejanih ljudi, bogate istorije ali i kuhinje, zemlja koja nudi široki izbor “all inclusive” luksuznih hotela – Turska. Upravo takve hotele agencija Travelland ima u svojoj ponudi za ostatak letnje sezone.

Antalijska regija je jedna od turistički najposećenijih regija u Turskoj, što duguje prijatnoj mediteranskoj klimi sa oko 300 sunčanih dana godišnje, prelepim peščanim i šljunkovitim plažama. Tokom avgusta možete izabrati neki os sledećih slobodnih termina: 21.08 - 04.09. / 15 dana 24.08 - 04.09. / 12 dana 28.08 - 07.09. / 8 dana 28.08 - 11.09. / 15 dana

Kada plaža ima plavu zastavicu to znači da je morska voda izuzetno čista Takve su plaže u Kemeru. Tirkizna boja mora, šljunskovite plaže sa prirodnim borovim hladom, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Posetioci Kemera mogu uživati u raznim sportovima na vodi, ronjenju, brotskim turističkim turama, džip safariju. A savršeno leto u Kemeru je savršeno, između ostalog, i zbog hotelskog smeštaja visoke kategorije po najpovoljnijim cenama.

Lancora Beach Hotel 4* se nalazi u centru Kemera na privatnoj šljunkovitoj plaži. Njegova najniža cena za boravak na 7 noćenja je 616 evra po osobi uz all inclusive uslugu.

Marti Myra Hotel 5* je smešten između dva antička grada, Olimposa i Faselisa i okružen borovom šumom. Ovaj hotel predstavlja dobar izbor za sve ljubitelje prirode. Upotreba suncobrana, ležaljki i peškira se za goste hotela ne naplaćuje. Ultra all inclusive je usluga koja se dobija u hotelu po najnižoj ceni od 960 evra (8 dana / 7 noći). U ponudi agencije “Travelland” je boravak i na 10, 11, 14 noćenja, pa kome šta više prija.

foto: Promo

Alanja - “grad u kojem se sunce osmehuje” U ponudi su sjajni hoteli, a neke toplo preporučujemo: Diamond Hill Resort Hotel 5* i Wasa Hotel 3* koji je smešten u centru Alanje, u Kleopatrinom regionu. Najniža cena je 512 evra po osobi za boravak od 8 dana (usluga je all inclusive).

Belek – drugo ime za moderno i luksuzno

Glavni razlog velike posete Beleku jesu hoteli visoke kategorizacije (5*) koji su prepoznatljivi po All inclusive i Ultra All inclusive usluzi. Jedan takav je Aydinbey Famous Resort 5* (sa najnižom cenom od 700 evra za Ultra all inclusive uslugom).

foto: Promo

Za ljubitelje Egejske regije, slobodni termini boravka na 10 i 11 noćenja su: 24.08-04.09. / 31.08-11.09. / 04.09-14.09. / 11.09-21.09. / 14.09-25.09. Za polazak 24.8. – GRATIS avio karta za drugo dete do 7 godina Bodrum – kosmopolitski sjaj turske obale A u Bodrumu vas čeka Serhan hotel 3*, namenjen samo odraslim osoba (preko 16 godina). Najniža cena je 319 evra za 11 noćenja. Nalazi se na odličnoj lokaciji, na pešačkoj udaljenosti od ulice sa diskotekama i barovima, a odmah prekoputa hotela je gradska plaža.

foto: Promo

Samara Hotel Bodrum 5* ima jednu od najlepših peščanih plaža na bodrumskom poluostrvu.Boravak od 11 noćenja može da vas košta svega 693 evra, a usluga je all inclusive.

Hotel Sundance Resort 5* ima svoju 170m dugu peščanu plažu i dok i zauzima površinu od 30 000 m2. Ultra all inclusive za 11 noćenja košta 1009 evra po osobi.

Zainteresovani za neki od hotela u Turskoj mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi i vikendom, subotom od 09-16h, nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst