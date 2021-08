KRIVO MI JE ŠTO ME DAMA LAKOG MORALA MOŽE IZBACITI IZ TAKTA! Fiip Car osuo drvlje i kamenje po Sanji Stanković, nije je ŠTEDEO!

Nakon što se Sanja Stanković oglasila nakon skandala u emisiji i oplela po Filipu Caru, bivši zadrugar se odmah oglasio i dao svoj sud o situaciji.

foto: Printscreen/Pink TV

- Ova mučenica Sanja je smešna sa svojim izjavama vama. Sve što sam juče rekao bila je istina. Postoji klip iz WC-a, a pošto se ona po stoti put vraća na to, onda da kažem već kako je bilo, a nje kako njoj paše. Sve ste videli u Zadruzi, smarala me je stalno. Žalim je... Krivo mi je da sam juče poludeo, ne mogu da slušam tenziju 7 sati mirno, a ne da poludim... Pogotovo kad sam okružen lažovima, odnosno lažnom damom i ludim Mićom, koji diže tenziju u maksimum, jer zna da ću da prsnem. Sanja mi je zbilja smešna. Okrećem na zaj*banciju sa njom da spustim loptu, da me ne bi ponižavala i uzdizala sebe, jer me je strah da se ne iznerviram, pa da ne počnem da pričam o njoj štošta. Nikada ništa ne počinjem prvi, pogotovo ne nakon odnosa. Krivo mi je da me dame lakog morala mogu izbaciti iz takta. Baš sam glup, umesto da im se samo smejem - rekao je Filip.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

