BORA ČORBA NEUTEŠAN I NAKON 9 MESECI OD MIŠINE SMRTI: Uhvatim telefon da ga pozovem i shvatim da ga nema! Bio mi je kao BRAT!

Frontmen grupe "Riblja čorba" Borisav Bora Đorđević je neutešan i posle devet meseci od smrti Miše Aleksića.

Miša Aleksić preminuo je 29. novembra prošle godine u 68. godini nakon teške bitke sa korona virusom.

"Bilo je strašno, strašno... Navikao sam da 43 godine Miša uvek bude sa leve strane, da vidim njegovu nasmejanu facu.. .Bez njega je sasvim drugačije. Imali smo sreću da čovek koji je radio sa nama kao svetski tehničar Ivan Stanković uzme bas gitaru u ruke. Imali smo desetak koncerata, na svakom koncertu bio je minut aplauza za Mišu Aleksića. Stalno mi nedostaje. Navikao sam da sa njim stalno pričam... Uhvatim telefon da ga pozovem i shvatim da ga nema. Bio mi je prijatelj, kao brat... Strašno mi nedostaje", rekao je Bora i dodao:

"Počeli smo da pravimo album pre nego što je preminuo. Napravio sam tekst, on je uspeo i da odsvira u jednom studiju, sačuvali smo tu bas gitaru, a mi smo otpveli, izdaćemo to na novom cd-u. zove se 'Dve gitare'. Ne trošite džabe pare, nisam tol'ko važan lik, ukrstite dve gitare, nek' to bude spomenik", otkrio je Bora Čorba u "Beogradskoj hronici".

Bora je na pitanje "Beograd ili Ljubljana?", ovako odgovorio:

"I jedno i drugo ima svoje prednosti i mane. Sad ću da govorim kao političar. U Ljubljani kada nekog sretnem na ulici, svi govore 'Gospodine Đorđeviću izvinite što smetam, ja bih da se slikama sa vama, nadam se da vas ne uznemiravam... A u Beogradu mi kažu "Gde si brate a u p... m... ajde da se slikamo'. To mi nedostaje malo, mada je lepo i jedno i drugo".

