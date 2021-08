TARA ZA KURIR O RAZLOGU RASKIDA SA REPEROM! Priznala da ide kod PSIHIJATRA i da se Ša vratio u SVOJ STAN, spomenula i POMIRENJE!

Tara Simov i Nenad Aleksić zasad su stavili tačku na svoju vezu. Do kraha njihove ljubavi, po rečima manekene, došlo je zbog velike razlike u godinama koja je počela sve više da se primećuje. Tara je za Kurir otkrila da je njen bivši partner više bio kućni tip, dok je ona želela da izlazi i vodi drugačiji način života.

- Mi smo raskinuli pre nekoliko dana. Glavni razlog našeg raskida je velika razlika u godinama i nerazumevanje moje potrebe za slobodom. On je koncentrisan na to da više vremena provodimo kod kuće zajedno, dok ja manje vremena provodim kod kuće. Nismo se poklopili na tim nekim nivoima. Opet sve je to zbog te razlike u godinama, dolazi do neslaganja i svađa, koje mene jako iscrpljuju. Idem kod psihijatra, pokušavam da radim na sebi. Odnos u kom sam non-stop pod stresom i svađama samo će lošije uticati na mene i moje zdravlje. Nenad mene konstantno obasipa pažnjom, tih stvari ne manjka. Najveći problem je što on nema dovoljno razumevanja - ispričala je Tara, pa dodala:

- Sada smo u korektnim odnosima, čujemo se, komuniciramo zbog psa. Ona je mala, nemirna je, treba da primi još jednu vakcinu. Mi smo okej, a sve ostale opcije ostavljam otvorene, ne znam šta će biti na kraju. Da li će doći do pomirenja ili neće, to stvarno ne znam. Moja želja za samoćom mi je i dalje prioritet. On se vratio u svoj stan na Novom Beogradu, ja sam ostala u stanu koji smo nas dvoje iznajmili - iskreno je ispričala Tara.

Manekenka i dalje tvrdi da je Ša vozio automobil one večeri kad su doživeli saobraćajku, a ne ona.

- Nenad je vozio kad se udes dogodio, najbolje je da vidite s njim sve. Izašla je policija na uviđaj, dali smo izjave. Mi smo bili zajedno u kolima, posvađali smo se. Zbog rasprave sa mnom on je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad vozilom i došlo je do toga do čega je došlo. Što se tiče kazne, Nenad jeste platio kaznu Pinku umesto mene iako sam ja bila protiv toga. Da li je on meni dao te pare da bih mu ja to vraćala?! Imam 21 godinu, niti sam zaposlena niti išta. Bavim se tim nekim sitnim hobijima i zarađujem preko Instagrama. Prvo, i da imam tih 50.000 evra, ne bih ih bacila na dug "Zadruzi" - zaključila je ona.

Ode u pevačice Ne ulazim u Zadrugu, snimam ploču Tara kaže da više neće učestvovati u rijaliti programima, već da će se posvetiti muzičkoj karijeri. - Neću ulaziti u "Zadrugu 5", treba mi malo odmora od rijalitija. Nikad ne reci nikad, ali sada mi je u planu karijera. Svi znaju da snimam pesme, ali evo vama otkrivam da završavam prvi album i biće drugačiji u odnosu na moju prvu pesmu koju sam već objavila - rekla nam je Simovljeva.

