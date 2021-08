DA LI JE ZA ESTRADU BAKSUZAN PETAK 13? Neki su baš sujeverni, a NJOJ je ovaj dan OMILJENI, a evo i zbog ČEGA!

Mnogi veruju da petak 13. donosi nesreću još od biblijskih vremena, a danas se za ovaj datum veruje da je baksuzan, te da ne bi trebalo donositi važne životne odluke. Veliki je raspon mišljenja i događaja koji se povezuju sa ovim danom, a nas je zanimalo da li su naše poznate ličnosti sujeverne i da li im se nekada desilo nešto loše na ovaj dan.

Tanja Savić, Ljuba Perućica, Milica Dabović, Goca Tržan, Slađa Alegro, AleksandraMladenović i Mira Škorić su otkrile šta za njih predstavlja ovaj dan i koliko im je važan u životu.

foto: Nemanja Nikolić

– Odmah da vam kažem, to je broj mog dresa, broj 13. Kako da ga ne volim? Jesam sujeverna, ali je petak 13. jedan od najlepših dana u mom životu. Ništa mi se loše nije desilo na taj dan. Možda je sve to u našoj glavi, što bi moja mlađa sestra rekla. Ja jako volim taj dan, verujem u broj 13. Osvojila sam sve zlatne medalje sa tim brojem – kaže Milica Dabović.

– Nisam sujeverna uopšte. Nekada davno na petak 13. je papa naredio da se svi templari izvuku iz svojih kuća i manastira i da se muče i spale i pobiju i zato se taj petak 13. obeležava kao nesrećan dan. Interesantna je priča i legenda koja je vezana za petak 13. Ja mislim da ljudi sami sebi donose nesreću, nikako dan i datum. Sve je u našim željama za sebe, a i za druge – kaže Goca Tržan.

foto: Printscreen

– Ja sam generalno sujeveran, ali ne povezujem to sa ovim danom, nego ovako u životu. A baš da mi se na ovaj dan, odnosno na petak 13. desilo nešto loše, nije. Naprotiv, dešavale su mi se lepe stvari. Nemam to u glavi kad ustanem da znam da je petak 13. pa da kao nešto sad pazim jer, kao što rekoh, nije mi se ništa loše desilo. Mislim da je to više do psihe ljudi kada razmišljaju o tome, pa da privuku nešto loše – rekao je Ljuba Perućica.

– Nisam sujeverna, broj i dan kao i svi drugi. Isključivo verujem u Boga – rekla je Aleksandra Mladenović.

foto: Damir Dervišagić

– Ne, ne, nisam sujeverna, meni je petak 13. kao i svaki drugi dan. Ništa loše nisam doživela ni na taj dan ni na taj datum – rekla je Mira Škorić.

– Ne, apsolutno nisam sujeverna. To je tolika zabluda. Svaki dan je za sebe. Nije važno koji je datum. Mi krojimo kakav će nam biti dan, mi smo ti odlučujemo o svojoj sudbini i niko drugi. Taj dan mi je kao i svaki drugi. Smešno mi je kad se unapred kaže: „vau, evo ga petak 13″, odmah ima tu neku negativnu simboliku da je baksuzan dan, samo zbog toga mi je još zabavnije. Ja večeras imam nastup, tako da ću sigurno naglasiti da je petak 13. i poželeću da nam se desi nešto nesvakidašnje, što luđe – kaže Tanja Savić kroz smeh.

foto: Printskrin/Premijera

Kurir.rs/24.sedam/M.M.

Bonus video:

00:05 OVO JE NAJJAČA EKIPA I NE MOŽE NAM NIKO NIŠTA! Mina u društvu Majinog bivšeg dečka, objavila snimak i poslala OVU PORUKU!