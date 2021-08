ZNATE LI ZAŠTO JE PETAK 13. BAKSUZAN? Morate jednu reč da izgovorite U CUGU, inače kreće MALER, a obratite pažnju na OVE stvari!

Paraskevidekatriafobija je strah od petka 13., a priče kažu da onda kada tu reč izgovorite bez zastajkivanja i mucanja, odnosno izgovorite je u jednom dahu prestaće strahovi od petka 13.

foto: Profimedia

Ovo je samo zanimljiva priča, ali postoje ljudi koji se zaista plaše ovog datuma i dana. Simptomi se kreću od blage napetosti do ozbiljnih napada panike. Oni koji veruju u ovaj datum, kao nužno zlo koje mora da se preživi, plaše se i da izađu iz kuće kako ih ne bi "srela" loša sudbina. Za neke praznovjerje, a za nekoga ozbiljan problem.

Verovanja da ovaj dan sa sobom donosi zlo i nesreću, datira još od davnina. Veruje se da je Isus razapet u petak, zbog čega se vekovima smatralo da taj dan donosi lošu sreću. U Srednjem veku venčanja se nikada nisu održavala u petak, a na Poslednjoj večeri bilo je 13 ljudi, a trinaesti gost je bio Juda koji je kasnije izdao Isusa.

foto: Kurir

Adam i Eva su izbačeni iz Edena u petak, potop je počeo u petak, Hrist je razapet u petak. Bibilija je opet poslužila kao temelj za novo verovanje da je petak malerozan dan. Primećeno je i da je na satanističkim ceremonijama uvek prisutno 12 veštica i đavo.

Neki smatraju da to verovanje datira od petka, trinaestoga iz 1306. godine kada je kralj Filip od Francuske naredio da se muče vitezovi Templare. Eva je nagovorila Adama da zagrize jabuku baš u petak, Kain je ubio Abela na petak 13., Veliki potop je započeo u petak, Bog je na petak graditeljima Babilonske kule pomešao jezike, Solomonov hram razoren je u petak…

Mnogo je podataka koji svedoče o lošim sudbinama baš na petak i baš oko broja 13. Ipak, ne uzimajte sve zdravo za gotovo jer velike i pozitivne stvari su se takođe dešavale na ovaj dan.

Dakle, oni koji veruju u malerozan i baksuzan dan, posavetovaće vas da ovog petka 13. nikako ne radite sledeće stvari.

foto: Profofimedia

Ne prolazite ispod merdevina

Ovo verovanje ima korene u ranom hrišćanstvu. Naslonjene merdevine formiraju trougao sa zidom i tlom, što predstavlja Sveto trojstvo. Baš iz tog razloga, ono nikad ne sme biti narušeno, ne smete proći kroz njega.

Ne prosipajte so

Neki tvrde da je Juda prosuo so tokom poslednje večere sa Isusom, ali nema dokaza da je ovo uzrok praznoverja. Biće, ipak, da je pravi razlog to što je so bila veoma skup i redak začin u srednjem veku, a koristila se i u medicinske svrhe. Lekari su imali običaj da, ako prospu so kojom su lečili bolesti, odmah zgrabe malo u šaku i bace preko levog ramena kako bi pogodili zle duhe, koji izazivaju bolesti, pravo u oko.

Zaobiđite crne mačke

Jedna od najvažnijih boginja u Egiptu bila je Bast (ili Bastet), mačka-boginja. Pošto su hrišćanski sveštenici žarko želeli da izbrišu svaki trag drugih religija, ubeđivali su svoje priglupe podanike kako su crne mačke zli demoni. Nastao je pokolj mačaka. Usput su ubijali i starice koje su živele s njima, ostavši bez igde ikog, proglašavajući ih za veštice.

foto: Profimedia

Ne diraj bubamaru

Ubistvo ovog insekta donosi lošu sreću pošto, prema verovanju hrišćana, ona predstavlja Devicu Mariju.

Kada zevate, stavite ruku preko usta

Ovaj običaj su nam u amanet ostavili naši preci, koji su verovali da će zli duhovi ući u nas dok zevamo - pravo kroz usta.

Razbijeno ogledalo donosi sedam godina nesreće

U starom Rimu patriciji su se često ogledali u besprekorno mirnoj vodi bazena. Pošto se smatralo da odraz u stvari predstavlja nečiju dušu, smatralo se izuzetno nepristojnim i opasnim baciti kamen u bazen dok se neko ogledao. Isto praznoverje je kasnije prešlo i na ogledala.

Otvaranje kišobrana u kući donosi zlo i smrt

Moguća je uzročno-posledična veza zla (kiša) i zaštite (kišobran). Gde je jedno, tu je i drugo. Otvaranjem kišobrana tamo gde nema zla, zapravo kiše, prizivate neko drugo zlo.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:09 VRELI PLES MILICE PAVLOVIĆ I KARLEUŠE: Pevačice zatresle zadnjicama i zapalile masu, ne zna se koja je PROVOKATIVNIJA! (VIDEO)