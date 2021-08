VIKI I TAŠKE POKRENULI BIZNIS SA NEKRETNINAMA, A ONA SAD SPREMA ISPITE: Polažem finansije i bankarstvo, pandemija nas je pogodila!

Pevačica Viki Miljković nedavno je sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom započela novi biznis i zbog toga je rešila da se usavrši u oblasti finansija.

Viki i Taške otvorili su agenciju za nekretnine, a evo šta Viki kaže o svemu.

- Ima ljudi dok god žive, vole da se obrazuju, uče. Ja spadam u tu vrstu i uvek se usavršavam, radim na sebi, svom obrazovanju, učim, čitam, polažem. Sada polažem „Posredovanje u prometu i zakupu“, polažem finansije, menadžment, bankarstvo… Nikad se time nisam bavila, nikada to nisam učila, uvek sam bila posvećena muzici, a završila sam srednju muzičku i akademiju, a sada je to sasvim nešto drugo. Meni to sve ipak nije teško i sve mi to pričinjava zadovoljstvo - započela je pa otkrila zbog čega se odlučila na usavršavanje.

- Moj suprug i ja smo otvorili firmu koja se bavi prodajom ekskluzivnih nekretnina na području Srbije, ali i celog Balkana i širom sveta. Imamo preko dvadeset brokera koje smo angažovali, a momentalno ih u Americi imamo najviše, a tu je još Australija, Kanada, Karibi, Dubai, Istanbul, Nemačka…Tako da mi prodajemo nekretnine u Beogradu, ali i iz celog sveta. Tako da će neko iz Australije moći da kupi kuću u Majamiju ili obrnuto. Naša ciljna grupa su ljudi sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Dakle, naša dijaspora iz celog sveta. A, bavimo se i dizajnom, uređenjem prostora, imamo kancelariju u Bursi, imamo 14 arhitekata koji tu rade. Imamo fabrike sa kojima smo dogovorili i proizvodnju nameštaja, tako da je to jedan novi posao, prilično zahtevan, ali me čini sretnom.

Pevačica priznaje da uživa u novom biznisu i da joj i pored muzike nije teško da se bavi novim zanimanjem.

- Muzika je bila i biće moja prva ljubav, a odmah za njom su nekretnine. Jednostavno uživam u svemu tome, a kada čovek uživa u poslu kojem se bavi, onda mu ništa nije teško. Evo desila se svetska pandemija, pa neću da budem neiskrena i da kažem da nas to nije pogodilo. Mada ja sam se trudila da sa 27 godina moje karijere ipak obezbedim nešto za neka teška vremena, da sa strane ostavljam neki fond za penziju. Sve nas je pogodilo, ali izgurali smo, snašli smo se. A, opet ne znači da neće biti neke nove pandemije, pa nije naodmet započeti i neki novi biznis.

