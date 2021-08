ONA SE ODMAH NAPRAVI LUDA KAD JOJ KAŽEM JEDNU REČ: Đole Đogani priznao šta ga kod Vesne IZLUĐUJE, nikako da se slože oko toga

Vesna i Đole Đogani je par na estradi koji je uspeo da odoli mnogim iskušenjima i svoj brak sačuva i pored mnogih padova i skandala.

Njih dvoje odali su javnosti svoj recept za harmoničan brak, a na prvo mesto Đole je stavio poštovanje, a zatim ljubav kao osnovu i temelj zdravog odnosa.

- Svi na prvo mesto stavljaju ljubav, ali ja uvek ističem poštovanje. Ljubav bez poštovanja ne postoji, jer ti prvo moraš da ceniš tu osobu koju si odabrao za životnog saputnika. S tobom osobom moraš da rasteš i pratiš je, kao i ona tebe. Nema više „tvoje, moje“, sve je zajedničko, novčanik je samo jedan. Trebalo bi da voliš sve mane i vrline, odnosno da ih prihvatiš - izjavio je Đole, ali i otkrio koja Vesnina mana ga najviše nervira.

- Spora je. Recimo, ja sve završim na vreme i onda kad joj kažem: “Vesna, kasniš” a ona se napravi luda - rekao je Đole. Vesna se složila sa svime što je Đole rekao, ali i dodala da je razgovor ono što je najbitnije u svakom odnosu.

– Da imate razumevanja i da budete uvek u pravu. Prepisujem sve Đoletove reči. U suštini to je to. Zajedno smo sazrevali i imamo isti cilj. Puno pričamo, a priča je mnogo važna. Ako vašem partneru ne kažete neki problem, misliće da se to podrazumena i nastaviće da to radi. Neće više biti momenat za razgovor, jer ćete pregoreti. Sa razgovorom se rešava sve, i dobro i loše. Mi pričamo o svemu, oko vaspitanja dece, škole, sistema, nastupa, oko svega. Ćutanje je najveći problem u braku – završila je Vesna.

