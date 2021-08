OTKRIVAMO POZADINU SUKOBA: Lukas i Selakova u ratu zbog duga od 21.000 EVRA! Mirković tvrdi da Ivana nije platila duet!

Nekadašnji veliki prijatelji i dugogodišnji saradnici Ivana Selakov i Aca Lukas su zaratili.

Da je puklo prijateljstvo između njih, objavila je pevačica na svom Instagram nalogu. Problem je, kako je objasnila, nastao oko njihovog najnovijeg dueta "Svatovi", inače Lukasove pesme iz 1996. godine, jer pevač i njegov tim saradnika navodno nisu ispoštovali dogovor koji su imali. O detaljima nije htela da piše, ali je naglasila da će se uskoro ponovo oglasiti i objasniti o čemu je zapravo reč. Zbog problema koji je nastao spot je povučen sa Jutjuba samo 24 sata nakon njegovog objavljivanja.

- Svi vi koji pratite moj rad godinama znate koliko rada i energije ulažem u svaku pesmu i koliko se trudim da idem srcem i da pružim najbolje vama kao publici. Nažalost, juče sam kao pevač prevarena moralno i materijalno od strane duet-saradnika na pesmi "Svatovi". Cela ideja projekta je bila moja, kao i uloženi trud oko realizacije pesme i pravo od autora na novu verziju. Zbog velike neprofesionalnosti druge strane, spot se u ovakvom obliku povlači sa Jutjuba, ali uskoro ću vam pružiti novu verziju ove prelepe pesme. Hvala što ste uz mene sve ove godine! Voli vas Ivana - napisala je pevačica u svojoj objavi.

Kako navode izvori, problem je navodno nastao zbog toga što su spot na svoje Jutjub kanale postavili i Ivana i produkcija "Hajp", koja sa Sašom Mirkovićem na čelu stoji iza Lukasa. Acini saradnici su zahtevali da ona povuče video sa svog naloga, ali kako ona to nije htela, njegov producent je navodno stavio zabranu na korišćenje lika i dela Ace Lukasa, na šta ima pravo po ugovoru s pevačem. Sada Ivana mora da traži drugog pevača za duet ili da pesmu otpeva sama.

Ivana se nije javljala na telefon, dok je Lukas za Kurir poručio da nema komentar.

Lukasov producent Saša Mirković tvrdi da je Ivana jedini krivac za ovaj problem jer nije ispoštovala finansijski dogovor koji su imali, a kako saznajemo, u pitanju je 21.000 evra.

- Mi smo nekoliko dueta s bivšim bek vokalom uradili, to je uvek bilo na obostrano zadovoljstvo, a u stvari usluga da nešto napravi od sebe. Bila je dogovorena finansijska naknada, koja nije izvršena od njenog tima, pa smo spot zaustavili. Aleksandar će nastaviti dalje da peva pesmu koja je stara skoro 30 godina, a koju on izvodi. Očekuje nas duet s velikom eksjugoslovenskom zvezdom. Mogu da razumem i njenu reakciju, ne bih da govorim ko je tu prevaren - poručio je Mirković za Kurir.

Inače, ovo je bio četvrti duet dojučerašnjih prijatelja. Prvi "Daleko si" snimili su 2012. godine, drugi "Omaklo mi se" objavili su 2014, da bi dve godine kasnije ponovo ukrstili glasove u pesmi "Ljubav u doba kokaina".

Produkcija "Hajp"

Ivana nije Lukasu platila duet, a to joj je obaveza

Nažalost, ovaj put Ivanin tim nije platio duet Aci Lukasu, kako je prvobitno bilo dogovoreno, s obzirom na to da je nova duetska pesma "Svatovi" jedan od starijih Lukasovih hitova, a snimljena je pre 30 godina. Kada se neka pesma obrađuje naknadno, u novom aranžmanu, izvođač koji želi obradu pesme dužan je da plati autorska prava originalnom izvođaču, plus duetsku pesmu kao kolaboraciju s pevačem s kojim se realizuje duet. U ovom slučaju do svega toga nije došlo od strane menadžmenta Ivane Selakov, zbog čega je tim Ace Lukasa reagovao i uklonio pesmu tokom jučerašnjeg dana sa Jutjuba - stoji u saopštenju produkcije "Hajp".

