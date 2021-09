TAKI OTKRIO SVE O SVADBI: Devojka raskinula sa njim zbog Deniz, a on otišao u Švedsku da je ZAPROSI! A Maja mu zadaje GLAVOBOLJU!

Radomir Marinković Taki, otac rijaliti zvezde Maje Marinković, staje na ludi kamen!

On je lepe vesti podelio sa svojim prijateljima na Instagramu, a potom je za Pink.rs ispričao kako planira da obnovi emotivni odnos sa bivšom devojkom, tridesetdvogodišnjom Šveđankom, i veri je.

foto: Printscreen/Instagram

- Idem u Švedsku kod devojke, raskinuli smo jednom već zbog svega ovoga što se pisalo o meni i Deniz, što sam povezivan s ovom, onom... Pričalo se da smo lomili krevete. Raskinuli smo, a sada idem u Švedsku da je iznenadim. Ja sam čovek sa zapada, širokih shvatanja. Ona ne zna ništa, kupio sam burme, pa kud puklo da puklo! Idem da je prosim, videćemo da li će pristati. Pevaću joj "Prsten i zlatni lanac" - kaže Taki.

On je otkrio kako je reagovao kada je saznao da mu je ćerka Maja danas otišla na novu plastičnu operaciju grudi, koje želi dodatno da poveća.

- Nemam komentar za to. Ne želim da komentarišem, uopšte mi nije dobro. Što se Maje Marinković tiče, nikakve komentare više ne dajem, ona se strogo ljuti što pričam o njoj, ne komentarišem Maju Marinković. Sad je ona napolju, pa nek se sama mačuje s vama. Jutros mi je rekla da će to da uradi, da menja silikone, ja to nisam hteo ni da čujem - priznao je Taki.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:04 TARA SIMOV PRISNA SA PEVAČEM! Rijaliti učesnica izašla u provod sa njim, grle se i zavodljivo PLEŠU! (FOTO, VIDEO)