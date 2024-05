ISPOVEST MILICE DABOVIĆ SVE RAZARA: Naučila sam da me šamaraju i udaraju, pokazivaću telo onoliko koliko plate...

Bivša košarkašica Milica Dabović otvoreno je govorila o nasilju koje je pretpela od bivšeg partnera sa kojim ima sina Stefana.

Milica danas tvrdi da je iz svega izašla jača, ali priznaje da neke stvari nije bilo lako podneti.

- Danas lakše podnosim komentare. Za sve što uradiš narod te osuđuje. Ja sam za svakoga imam opravdanje i u svakom nađem nešto dobro. Da nisam karakter tri puta bih se ubila, izvršila bih samoubistvo. Nije to lako podneti, ja sam naučila da me šamaraju i udaraju, ali da se dižem i sama sebi da govorim: „Idemo dalje legendo, carice“- rekla je jednom prilikom Milica koja se potom osvrnula na ljubavne odnose.

- Treba ti vremena da upoznaš partnera. Nikada nisam gledala finansijsku stranu, sama sam uvek zarađivala novac i nikada mi to nije bio prioritet, što je možda greška. Kada je muškarac situiran onda je ostvaren i nema komplekse - poručila je Milica koja je rekla da je trudnoća bila njen beg od stvarnosti.

- Požurila sam u tu vezu i htela sam dete sa dobrim čovekom. Ne mogu reći da je to bila ljubav nažalost. Neka mi zamere, mislila sam da će me dete vratiti u normalu kada ostaneš bez dinara kada partner pokuša da proda sve što može. Mislila sam da je jedini izlaz dete i da će to da me usreći, i bilo je tako iako sam prošla pakao i u trudnoći i posle toga. Čekala sam do poslednjeg trenutka. Toliko uvreda, batina, poniženja. Kada ostaneš bez dinara i oprostiš se od košarke. Otplakala sam sama sa sobom, bilo me je sramota sve to da prijavim posle takvih uspeha koje sam imala u košarci. Danas, mogu da kažem da sam se iščupala– rekla je Milica.

"Školovane devojke prodaju intimu, zašto ne bih ja?"

Podsetimo, Milica je naišla na žestoku osudu javnosti nakon što je otvorila nalog na Onli fansu gde je prodavala svoje provokativne fotografije.

- Ponosna sam na svoje telo, ceo život sam trenirala, to je moj projekat. Dopada mi se kako izgledam u 42. godini, zašto to ne bih pokazala i drugima?! Neću pozirati obučena od glave do pete. Pokazivaću delove tela u zavisnosti od toga koliko ljudi plate. Koliko para, toliko muzike - rekla je ona tada.

