"POKRAO ME JE I OTIŠAO!" Milica Dabović nikad surovije o bivšem, a evo šta kaže za GOLOTINJU KOJU DEBELO NAPLAĆUJE

Milica Dabović progovorila je o odnosu sa sinom Stefanom i kako zajedno provode slobodno vreme, a dotakla se i njenog bivšeg partnera.

Neizbežno pitanje bilo je o njegovom ocu koji ih je napustio.

-On uzima telefon samo subotom i nedeljom. Preko nedelje mu nedozvoljavam. Ispunjen mu je život. Posle vrtića smo napolje, po igraonicama, parkovi... Trenira fudbal. Još uvek me ne pita za tatu, kada dođe vreme objasniću mu sve što bude trebalo. Njegovom ocu nikad nije bilo stalo do nas. Tata je od mame uzeo, ukrao, otišao... to je bio njegov izbor, i to je to. Sama sa sobom sma u miru i danas je to najvažnije. To je bitno da on mene vidi takvu. On uživa, spremamo se za leto, putovanja, rekla je ona, pa nastavila:

- On nikad nije pokušavao da dođe do nas, i hvala mu do neba za to. Ako moje dete poželi nekada da upozna svog oca, naravno da neću to sprečiti, dodala je ona pa se osvrnula i na česte kritike na njen račun zbog slikanja i prodaje nagih fotografija:

- U svetu je sasvim normalno da neko snima za Onlifens i slika se provokativno. To je samo ovde tabu tema. Što se tiče mog deteta, ne plašim se kako će on na to da gleda. Ja njega animiram pravim stvarima, sportom... Njemu sam usadila sport u glavu da mora da bude šampion. Ja to njemu govorim stalno... Samo sport, posvećenost i biće šampion. On je sada to počeo da konta što mi se jako sviđa. Kada ga pitam šta ćeš biti kad porasteš kaže ''šampion'' - rekla je ona.

