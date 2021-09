DARKO LAZIĆ UŠETAO U STUDIO U ROZE SAKOU! Pevač odmah progovorio o devojci Barbari: Hoće me ljubav, divna je i neću imati drugu!

Folker Darko Lazić otkrio je sve o odnosu sa devojkom pevačicom Barbarom Bobak.

On se pojavio u studiju u sakou u pink boji, pa je priznao da je zaljubljen, kao i da ima sreće kada je ljubav u pitanju.

"Hvala bogu, hoće me ljubav. Barbara je jedna divna devojka, u istom smo poslu, zaljubljeni smo. Volim nekog da volim. To je to, neće postojati nikad više druga", rekao je Lazić u emisiji "Ami Dži šou.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Podsetimo, piše se da je pevač rešio da u rodnom Brestaču napravi veliku mrsnu pravoslavnu svadbu, i to pod šatorom. Darko i njegova devojka uveliko prave spisak gostiju, kojih će, kako se navodi, biti čak hiljadu.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Barbara mu je rekla da baš takvu svadbu želi i da će napraviti opštenarodno veselje kakvo Srbija još nije videla! I ona ima veliku familiju u Futogu i želi da ih sve pozove. Samo s njene strane imaće više od 300 gostiju! I Darkova porodica je velika, a on planira da pozove i mnoge kolege, pa će sigurno pod šatorom biti oko hiljadu gostiju - rekao je izvor za domaće medije.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

