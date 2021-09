PORODILA SE ĆERKA SINANA SAKIĆA: Đulkica na svet donela 4. dete! Posle saznanja da je bolesna usledio NAJSREĆNIJI MOMENAT (FOTO)

Ćerka pokojnog pevača Sinana Sakića Đulkica Sakić Amzić trenutno s porodicom živi u švajcarskom gradu Bazelu, a na svet je donela četvrto dete.

Đulkica je rodila četvrtu ćerku, a srećne vesti objavio je njen brat Alen Sakić, da bi se potom se oglasila i ona.

- Opet sam postao ujka - napisao je Alen, a tu objavu je podelila i Đulkica, a čestitke na društvenim mrežama počele su da stižu.

Đulkica je nedavno otkrila da je nedavno saznala da boluje od karcinoma.

- Lekari u Bazelu su mi konstatovali rani oblik raka maternice, ali su me i savetovali da bi najbolje bilo da ostanem u drugom stanju, jer bi me trudnoća mogla spasti od daljnjeg razvijanja raka, hemoterapija, zračenja. Bio je to stvarno šok za mene, ali kada sam se sabrala, shvatila sam da je ipak to dobar izlaz iz te situacije. I moj suprug Aljo se sa tim složio, i trebala bi da se porodim u septembru - ispričala je Đulkica i dodala da se sada oseća sjajno i da će uskoro sa suprugom dobiti četvrtu ćerku - pričala je nedavno.

