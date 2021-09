FUTA JE SA MARINOM BIO U NAJGORIM TRENUCIMA: Nikad nije voleo javnost, a stvara HITOVE! Ovako je buknula njihova LJUBAV

Autorka mnogih velikih hitova regiona Marina Tucaković preminula je 19. septembra u Beogradu nakon borbe sa kancerom i korona virusom, a sahranjena je 29. septembra na Novom groblju.

Kompozitor Aleksandar Radulović Futa, njen suprug, bio je na sahrani, a poznato je da su njih dvoje godinama sarađivali i iznedrili ogroman broj numera. Višedecenijska ljubav Marine i Fute svima je dobro poznata, a dok je ona detalje iz privatnog života uvek dozirano plasirala u javnost, on nije bio sklon javnim isticanjima i važio je za čoveka iz senke.

Javni život ga nikad nije zanimao, čak ni kada se, pre nekoliko decenija, probijao na estradi i danonoćno gradio ime na jugoslovenskoj sceni.

Iza njega su neverovatni uspesi, pa pesme koje on potpisuje mahom važe za evergrin numere Balkana. "Popij me kao lek", "Da li to ljubav pravi od nas slabiće", "Vazduh koji dišem", "Fatalna ljubav", "Oprosti mi suze", samo su neke pesme koje izvodi Ceca, a koje potpisuju Marina i Futa.

"Opet imam razloga da živim" od Ane Bekute, "Nikom nije lepše nego nama" od Viki Miljković, "Poželi sreću drugima" od Lepe Brene, "Zašto nosiš prsten moj" od Mire Škorić, "Gde ću sad, moja ružo" od Džeja Ramadanovskog i mnoge druge takođe potpisuje Aleksandar Radulović Futa.

Futi godinama nije bilo strano da peva prateće vokale, svira klavijature i gitaru, te je podjednako dobro stvarao pesme u pop, folk i rok žanru. Marina je u više navrata javno pričala da joj je upravo Futa najveći oslonac, kao i da je ni u jednom trenu nije napuštao.

- Moj muž mi je najveći oslonac. Ja sam se primirila pa ja njega slušam, bodri me stalno - kazala je ona jednom prilikom.

Brak Marine i Aleksandra Radulovića nisu obeležili skandali i trzavice, a javnosti deluje kao da su jedno u drugom bili pronašli sve ono neophodno za sreću i mir. Na pitanje koja je tajna njihovog uspeha i koji je zapravo recept za srećan brak, kompozitorka je svojevremeno odgovorila kroz osmeh:

- Da taj recept postoji, svi bi ga primenjivali.

Tucakovićeva je pre nekoliko meseci pričala kako je izgledao Futin i njen dan.

- Uglavnom se jako rano budimo i Futa i ja, popijemo kaficu, lekove, naručimo da jedemo ili ja nešto napravim. Malo se pomerimo, pa imamo preglede. Stalno imamo želju da putujemo, nekad i odemo - kazala je tad.

- Mi smo trideset i nešto godina bruto zajedno, a neto neću da računam. Malo odbijemo. Ali nisam se nikad razvodila od Fute. Pre njega imala sam jedan brak koji je kratko trajao, možda godinu dana, i zbog Fute sam se razvela - ispričala je jednom prilikom Marina.

Jedno drugom su pružili veliku podršku, ali i utehu kada im je sin Miloš iznenada preminuo 2008. godine. Imaju još jednog naslednika, Milana Radulovića Laću, koji poput roditelja ima dar za pisanje, a majci je bio velika podrška kada je saznala da ima kancer.

- Futa, njen životni saputnik, je došao da zameni Igora Jovanovića gitaristu mog koji je bio u vojsci, krenuo je sa nama na turneju, i tu su se i upoznali. Mislim da je tu buknula ljubav i emocije između njih dvoje. Tako je to bilo, morali smo da nađemo novog gitaristu i došao je on koji je fantastičan instrumentalista, mislim da je jedan od najboljih gitarista koje ovaj region ima. Pre 15-ak dana sam bio kod njega, a on drži gitaru i prebira po njoj dok pričamo, ne ispuštta je iz ruke. Ponosan sam na njega koliko se Marini našao u najtežim momentima, koliko je pokazao da je to jedna životna ljubavna priča između njih - pričao je nedavno Žika iz grupe "Zana".

