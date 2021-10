DEDA I UNUK: Ceca Ražnatović podelila EMOTIVNI trenutak, mali Željko i Bogdan ovako provode VREME nasmejani od uva do uva! (FOTO)

Svetlana Ceca Ražnatović podelila je emotivni trenutak njenog unuka Željka i dede Bogdana Rodića.

Ceca je na Instagram podelila svog tasta kako vozi unuka, a mnogi su pretpostavili da se nalaze u Titelu, gde je rođena Veljkova izabranica Bogdana.

"Deda i unuk", napisala je Ceca uz emotikon srca i fotografiju nasmejanih dede i unuka.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Željko je rođen na rođendan svog dede Bogdana, Bogdaninog oca. Inače, Ceca ne voli mnogo da priča o unuku sa kojim često provodi slobodno vreme.

"Jede, spava, igra se, plače, smeje se. Beba kao i svaka druga. Mi iza kamera živimo normalan život, imamo probleme kao i svi drugi ljudi. Nismo ništa drugačiji od onih koji nisu javne ličnosti", rekla je nedavno pevačica.

foto: ATA Images

Inače, ljubavna priča Veljka i Bogdane Ražnatović počela je zahvaljujući Anastasiji koja je bila provodadžija.

"Počelo je prošle godine na Kopaoniku, na dočeku Nove godine… Nataša, naša druga ćerka, i Anastasija su se znale, pa su se tako upoznali Veljko i Bogdana i onda je krenulo najpre neko šmekanje, kasnije veza. Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti", rekao je gospodin Rodić svojevremeno.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/K.Đ.

