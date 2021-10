PUKLO DRUGARSTVO: Brendon optužio Maju da nije znala s kim je bila TRUDNA, a ona mu žešće ZAPRETILA! Isplivala PREPISKA (FOTO)

Branislav Radonić Brendon posvađao se sa Majom Marinković sa kojom je prethodno snimio vlog na svom Jutjub kanalu.

Naime, Brendon je ispričao kako ona nije znala sa kim je ostala u drugom stanju i da je svoju trudnoću htela da iskoristi u marketinške svrhe pa i da pridobije Marka Janjuševića Janjuša.

foto: Printscreen/Pink

Maja se oglasila na svom Instagram profilu, te podelila Brendonovu adresu stanovanja i njegov broj telefona, te najavila tužbu protiv njega. Pored toga, Maja je podelila privatne poruke sa Brendonom u kojima se vidi da je on zove da gostuje u njegovoj emisiji, a ona ga ignoriše.

1 / 5 Foto: Printscreen/Instagram

- Mislim da je sada sve jasno, s obzirom na to da sam ga iskulirala, jer je dečko napast živa. On iznosi ovakve laži. Kako to, pa su dokazi uvek na mojoj strani - napisala je Maja na Instagramu pa dodala:

- Brendonova adresa i broj telefona. Zaintresovan je za druženje sa galantnim muškarcima, batica nam je pasivan i traži isključivo aktivne momke. Čeka vas Brenda, upravo je obrijala noge - napisala je Maja i tu se nije zaustavila.

- Ja zaista nemam nameru da se javno prepucavam sa nebitnim likovima, poput Brendona koji izmišlja takve laži zarad malo pregleda na Jutjubu, dno dna od čoveka. Sve što je rekao je laž i biće tužen za sve što je rekao - istakla je Marinkovićeva.

foto: Printscreen/Youtube

Da podsetimo, Branislav Radonjić Brendon objavio je na svom Jutjub kanalu video u kojem priča kako Maja Marinković navodno nije znala ko je otac njenog detata. Maja je javno pričala o svojoj trudnoći sa Janjušem, ali i kiretaži.

- Maja je meni saopštila da je u drugom stanju. Samo je govorila da je u drugom stanju, da je trudna, ali ni ona sama nije sigurna sa kim je trudna, u opticaju je i treče lice. Ja sam totalno bio zbunjen, ja sam to prihvatio i potresao sam se zbog nje. Zatim se ona meni određeni vremenski period nije javljala i ja sam se onda pitao šta se desilo, ona mi je onda ispričala tu priču, koju je javno iznela, ali je meni rekla kako ona uopšte ne zna da li je to bilo sa Janjušem ili je to bilo sa trećom osobom i ona je odlučila da to iskoristi u markentiške svrhe - naveo je Brendon u svom videu.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:54 PUKLA TIKVA! MAJA MARIJANA KONAČNO PRIZNALA DA JE RASKINULA SA 15 GODINA MLAĐIM MOMKOM: Otkrila i šta je razlog kraha ljubavi