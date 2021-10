IZMEĐU BORE I MACE DISKRECIJE I DALJE SEVAJU VARNICE: Započeli romansu u ZADRUZI 1, a evo u kakvom su sada ODNOSU!

Maca Diskrecija i Bora Santana imali su kratku romansu u Zadruzi 1 pre tačno četiri godine, a sada je on otkrio da između njih dvoje ima simpatija i dalje.

foto: Printscreen/Red Tv

- Maca i ja smo u korektnim odnosima. Bori se devojka na svoj način i radi. Ima nekih simpatija između nas uvek. Baš me je iznenadila svojom promenom. Lepo izgleda. Ne gledam je trenutno kao s**sualni objekat. Za sada smo ugovorili neke zajedničke nastupe i to je to. Dobro, povezem je nekada kući kada se sretnemo u gradu ili na nekoj emisiji, ali nema ništa više od toga među nama - rekao je Bora za Star, a prenose mediji, ali nije baš bio iskren, pa je njegov drug otkrio šta se dešava:

- Bora i Milica su i dalje u ljubavi, ali on krije da se viđa sa Macom. Sve radi tajno, a onda Milicu laže kako ne bi poludela. Kada ga pita šta se to priča za njega i Macu, on samo viče da je to zbog posla i ništa drugo. Vara Milicu i laže je jer želi da je drži na uzici, a sa druge strane izlazi i viđa se sa Macom. Obiće mu se to o glavu kada Milica bude saznala sve, pakao će mu napraviti - navodi izvor.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Star/M.M.

