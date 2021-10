Travelland vas vodi u Hurgadu! 7 noći za 399€ od 16.10.

Kad se spomene Hurgada, uz asocijaciju na nestvarno plavo more, pomisli se i na luksuzne hotelske rizorte sa obaveznom takozvanom All inclusive uslugom. Takve hotele u svojoj ponudi već dugi niz godina ima agencija “Travelland”. Direktan čarter let organizovan je već za 16. oktobar. U pitanju je paket aranžman od 8 dana (7 noćenja) i to sa najnižom cenom od 399 evra po osobi. Ovu vrlo atraktivnu cenu ima hotela Elysees Dream Beach 4* koji se nalazi u srcu Hurgade i udaljen je oko 5 km od aerodroma. Svojim bogatim sadržajem i niskim cenama izdvajaju se i hoteli:

Termin 16.10-23.10. / 7 noći: • Regina Resort & Aqua Park 4* / AL = od 415 € • Minamark 4* / AL = od 420 € • Sunny Days Resort 4* / AL = od 430 € • Sea Gull 4* / AL = od 435 € • Jaz Casa Del Mar Resort 4* / AL = od 515 € • Caribbean World 5* / AL = od 530 € • Swiss Inn 5* / AL = od 540 € • Albatros Aqua Park 4* / AL = od 555 € • Jaz Aquamarine 5* / AL = od 585 € • Beach Albatros 4*+ / AL = od 615 € • Albatros White Beach 5* / AL = od 760 € • Albatros Palace 5* / AL = od 835 €

foto: Promo

Hotel Sunny Days Resorts Spa & Aqua Park 4* se nalazi u severnom delu Hurgade, na samoj obali Crvenog mora, na Curniche putu, između Dahara i nove Marine. Gostima su dostupne dve peščane plaže u vidu lagune, i plaža na levoj strani hotela sa dugačkim koralnim grebenom fenomenalnim za ljubitelje snorklinga.

Između hotela Continental i Jazz Casa del Mar smešten je hotel Swiss Inn 5*. Poseduje sopstvenu, peščanu plađu koja važi za jednu od najlepših u Hurgadi. Korišćenje ležaljki i suncobrana je besplatno za goste hotela.

foto: Promo

Čuveni hotelski kompleksi iz lanca Pickalbatros posebno skreću pažnju porodicama jer mogu da se pohvale raznovrsnim sadržajem kako za odrasle, tako i za one najmlađe goste. Albatros Aqua Park Resort 4* je udaljen 900m od peščane plaže hotela Beach Albatros Resort. Raspolaže sa 243 sobe, ima ukupno 4 spoljašnja bazena za odrasle i decu, 9 vodenih tobogana.

Beach Albatros 4+*se nalazi na putu za Safagu (Safaga road) koji se nastavlja posle Magaviša. Njegova cena po osobi za boravak na 7 noćenja i polazak 16.10. je 615 evra. Usluga je naravno all inclusive.

Albatros Palace 5* je još jedan luksuzan hotel na putu za Safagu sa sopstvenom peščanom plažom. Veći deo je uređena kupališna zona dok je manji deo sa koralnim grebenom. Korišćenje ležaljki i suncobrana je besplatno za goste hotela. A na samoj obali, na sredini uređenog šetališta, Memši, je locran hotel Albatros White Beach 5*. Lista bogatog sadržaja je prilično duga: 5 restorana (italijanski restoran „Soprano", azijski restoran „L'Asiatique", orijentalni restoran „Saffron", A'la carte restoran „Wow", food court-snack restoran kod plaže); 7 barova (lobi bar, Sport bar, White Bar, Millenium bar, Olympus bar, Red Sky bar-Shisha corner, bar na plaži), 6 spoljašnjih bazena od kojih su 2 za odrasle i 4 za decu sa toboganima (5 bazena se greje u toku zimske sezone, jedan za odrasle i 4 za decu, ne greje se bazen najbliži plaži), 16 tobogana za decu, dečije igralište…..

foto: Promo

Važna napomena je da se prilikom rezervacije aranžmana uplaćuje samo 99 evra po odrasloj osobi.

Ne gubite vreme, već jesen u oktobru zamenite letom u Hurgadi.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

