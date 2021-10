SIN IGOR IZ MAJKI I SNAJKI ISKRENO PRIZNAO: Moja žena Dragana kuva bolje od majke Ljilje!

Majka Ljiljana Mitić i njena snajka Dragana osvojile su dnevnu nagradu u šou-programu "Majke i snajke" na Kurir televiziji. Svekrva priznaje da se na početku dvoumila da li da prihvati poziv supruge njenog sina i pridruži joj se u takmičenju.

- Snajka mi je rekla da nas je prijavila u jednu emisiju, pitam je ja koju? A ona meni kaže u "Majke i snajke". Ja sam joj rekla da nema šanse i da ja nisam za to. Ipak, rekla mi je da ja to mogu i da ću se snaći, tako da je Dragana najveći krivac za to - kroz smeh nam je na početku razgovora otkrila Ljiljana. Snajka nam je u razgovoru ispričala da tremu tokom takmičenja uopšte nije imala.

- Ja sam se tamo ponašala kao i ovde u svojoj kući. Imala bih tremu da sam morala da pevam, a da je Seka u nekom žiriju koji ocenjuje pevanje. Ne znam da pevam i tu bih imala tremu, ali za kuvanje nisam, jer je to moj fah. Ljubav između majke i snajke započela je pre sedam godina, kada su Ljiljin sin Igor i Dragana započeli svoju vezu.

- Imali smo neke zajedničke prijatelje i tako smo se i upoznali. On se meni prvo javio da se vidimo, ali ja sam mu rekla da od toga nema ništa. Ipak, on je bio uporan i napisao mi je poruku da će doći ispred firme samo da me vidi, pa će da ode. Tom porukom me je i kupio, bio je jako pažljiv prema meni. Jedino me nervira što je previše pedantan - ispričala nam je snajka.

Kada su se čuli i razgovarali, tek posle više od mesec dana, oni su se i videli.

- Naša ljubav je krunisana i brakom posle dve godine zabavljanja - dodao je Igor. Majka Ljilja kaže da je od prvog trenutka znala da će se njen sin oženiti Draganom.

- Sin mi je rekao da ima devojku i ja sam mu odmah rekla da je dovede kući kako bismo je upoznali. Upoznale smo se u bolničkom krugu. Sin me je vodio kod lekara i tu smo se videli prvi put. Bila je malo postiđena, spustila je glavu, odmah sam znala da je to - to i da će nam biti snajka - priča majka.

U braku su dobili i ćerku Milicu.

- Kruna naše ljubavi je ćerkica Milica, ima četiri godine. Supruga mi je divna kao majka, to nam je bila velika ljubav da se ostvarimo kao roditelji. Vrsna je i domaćica, a moram priznati i da bolje kuva od moje majke. Najviše volim kad mi sprema meso sa šampinjonima i domaće kolače - završava Igor.

Porodica Mitić odlučila je da deo nedeljne nagrade donira u humanitarne svrhe i to porodici koja živi već neko vreme bez električne energije.

