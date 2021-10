TONI ODLEPIO KAD JE ČUO DA DARA IMA NOVOG DEČKA: Pokajao se zbog raskida, a pevačica tugu leči sa 5 godina mlađim MILIONEROM

Nakon što joj je preminuo otac, Dara Bubamara rešila je da otputuje kako bi lakše pregurala bolni period. Otišla je u Dubai, gde joj društvo navodno pravi novi dečko, bogataš koji živi u Monte Karlu.

Ona je s njim mesec dana u vezi, a kako se šuška, dvadeset dve godine mlađi Toni, sa kojim je Dara bila godinu dana u ljubavi, navodno ne može da prihvati da je zauvek izgubio pevačicu. Pokušava da je vrati na sve načine, pa je svakodnevno zove i piše joj romane u kojima joj izjavljuje ljubav, piše Star.

"Dara je mesec dana u novoj vezi i trenutno joj prija taj momak. Kada joj je tata preminuo, on je predložio da odu u Dubai kako bi malo skrenula misli, što je ona prihvatila. Međutim, njen bivši Toni pokajao se zbog raskida i želi da se pomiri sa Darom. Pogotovo od kada je čuo da ona ima novog momka, tek sad je navalio da je vrati. Piše joj svaki dan, zove je, izjavljuje ljubav, ali Dara ne reaguje. Oni su za godinu dana imali dva raskida, i Dara je rešila da Toniju više ne daje šanse. Nije se ni nadala da će se brzo zaljubiti, ali je nova ljubav negde drži i spasava od tuge koju oseća zbog gubitka oca. Toni kada je čuo da je pevačicin novi dečko pravi dasa i ozbiljan biznismen koji je od nje mlađi samo pet godina, poludeo je. Neće on od Dare odustati tako lako, jer je opčinjen njome, baš je zaljubljen u nju, međutim, Dara nema više strpljenja za njegove ispade. Iako su mislili da im razlika u godinama neće predstavljati problem, ipak se to vremenom oseti. Imaju totalno druge planove, ali Toni to ne razume, on je naumio da se pomiri sa Darom, pa me čudi kako nije otišao i on u Dubai”, kaže izvor blizak Dari.

