SVAKA SITNICA MOŽE DA ME RASPLAČE: Jelena Kostov otvorila dušu! Evo šta pevačicu najviše NERVIRA, ali i čemu je POSVEĆENA

Pevačica Jelena Kostov otkriva da ne voli da priča o lošim stvarima koje su joj se desile, već da se zbog sina Milije trudi da stalno ima osmeh.

Ona je istakla da se trudila da sačuva privatnost, ali da u tome nije potpuno uspela.

- Previše se pisalo o tim nekim ružnim stvarima koje su se desile prošle godine, iako sam se ja trudila da to ostane samo moja privatna stvar, ali teško je nekada izbalansirati. Počelo je jako da mi smeta kada god mi se postave ta pitanja jer želim da ljudi čitaju lepe vesti, svima je dosta loših informacija i mračnih tema. Svako ima neku svoju muku. Sve prođe i brzo se zaboravlja, samo je potrebno imati veru i volju, a naravno moja najveća inspiracija je moj sinčić. Jako sam emotivna, do te mere da me to nekada nervira. Svaka sitnica može da me rasplače ali prosto čovek se rodi takav - rekla je ona.

foto: Damir Dervišagić

Slavu ste stekli pomoću "Zvezda Granda", pratite li i dalje samo takmičenje? Koliko se promenilo, kako Vam se čini žiri?

- Nažalost ne mogu da pratim jer uvek subotom kada se emituje emisija pevam, ali kada god čujem da je bio neki dobar nastup pogledam na Jutjubu... Vraća mi uvek prelepe uspomene to takmičenje, na vreme kada sam ja učestvovala, iako je tada sve bilo drugačije od pravila u takmicenju pa do članova žirija i načina na koji se glasalo. Sve ima svoju draž i ono nekada i ovo sada... Ljudi vole da slušaju kada neko uživo peva, a još više da čuju komentare žirija.

Kada se osvrnete na prošlost, da li postoje situacije zbog kojih se kajete, koje biste danas drugačije uradili?

- Nikada se ne treba osvrtati, treba gledati samo napred i razmišljati o tome kako biti bolji čovek, kako napredovati u poslu, karijeri...

Korona je mnogima uticala na budžet, i to prilično. Da li je to i kod Vas slučaj?

- Pevam jako dugo skoro 15 godina, normalno je da sam mislila na svoju budućnost. Iako je bila duga pauza, nesto više od godinu i po dana koliko nisam pevala, nije me poremetilo ni u jednom smislu.

foto: Damir Dervišagić

Mnogi pričaju kako pevači neretko na nasupima dobiju skupocene darove, Šaban je dobo zlatnu krunu. Da li ste Vi dobili nešto vredno?

- Mislim da su retki pevači koji su dobili skupocene poklone na nastupima. To se desilo našim zaista najvećim zvezdama.

Posvećena si sinu, kako izgleda vaše zajedničko vreme, u čemu najviše uživate?

- On je jedan predobar i miran dečkić. Uživamo u svakom momentu, sada je period kada ga sve interesuje, ima milion i jedno pitanje u toku dana, nikada nam nije dosadno. Po ceo dan crtamo, pišemo, učimo pesmice,priče. I naravno, najsrećniji smo kada odemo kod bake i deke.

Da li imaš neku neostvarenu želju?

- Moje želje su ostvarene, zahvalna sam Bogu na svemu. Samo da budemo zdravi.

foto: Nemanja Nikolić

