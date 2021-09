DOŠLA SAM IZ MALOG MESTA I IZBORILA SE NA ESTRADNOM NEBU: Put Jelena Kostov bio je trnovit, a posle Zvezda Granda sve se promenilo

Pevačica Jelena Kostov progovorila je o karijeri, porodici, ali i usponima i padovima.

Popularna pevačica je otvorila dušu i iznela i privatne detalje.

foto: Privatna Arhiva

Da li ti se nekada desilo da se na sceni sapleteš, padneš...?

- Nije, ali se uvek plašim da bi mi se tako nešto moglo desiti. Pogotovo me taj strah obuzme kada su veliki koncerti i trgovi u pitanju. Štikle su uvek vrtoglavo visoke, a trema može dosta da oteža hod.

Kada si u životu bila najhrabrija?

- Mnogo puta sam bila hrabra, ali ja sam takva žena. I za samo učestvovanje u "Zvezdama Granda" trebalo je hrabrosti. Borila sam se sama, bez ičije pomoći. Poznato je da sam došla iz malog mesta u veliki grad, gde nije sve baš bilo čarobno i bajno, ali izborila sam se i zauzela svoje mesto pod estradnim nebom.

foto: Printscreen/Instagram

Da li si na početku bila uplašena?

- Kako da ne! Došla sam iz Dimitrovgrada, gde ima par hiljada stanovnika, u grad od nekoliko miliona gde te bukvalno jedu sa svih strana, a nemaš ničiju zaštitu. Imaš samo podršku najvoljenijih, koji su sa mnom bili samo vikendima.

Koliko ti se život promenio posle takmičenja?

- Promenio se za 180 stepeni nakon prve večeri i posle toga više ništa nije bilo isto. Od tog trenutka sam bila pod budnim okom javnosti i moj život je dobio drugi smisao. Dešavalo se i da poželim da se vratim nazad u svoj mir, ali sam morala da se pomirim s činjenicom da je to nemoguće.

Kažu da je estrada mala bara puna krokodila. Da li ti je neko u karijeri podmetao nogu?

- Jeste, estrada je baš takva, ali ne mogu da kažem da sam ja imala takvih iskustava. Niko nije imao potrebu da me uništi, ali sam se isto tako nebrojeno puta razočarala u ljude, saradnike... Drugačije sam vaspitana, u mom kraju se drugačije odrastalo. Učili su me kako treba da se ponašam sa ljudima, a na estradi važe druga pravila. Moraš da budeš drzak, da imaš dugačak jezik, a ja se u tim momentima povlačim i ne umem da budem takva. To me je koštalo.

foto: Damir Dervišagić

Da li je istina da pevačicama razni uticajni ljudi nude pomoć u karijeri za seksualne usluge?

- Ne znam, možda su nekima nudili takve stvari, meni stvarno nisu, tako da ne mogu da ti kažem da li je to istina ili nije.

A što se tiče takozvane estradne mafije, da li su pokušali da te uvuku u svoj tim da bi radila za njih?

- Ne! Niko sa mnom nije kontaktirao. Pored "Grand produkcije" niko nije mogao da nam priđe ili da nam naudi.

Šta misliš o estradnoj mafiji?

- Ne znam kako to funkcioniše, ali smatram da sve zavisi od pevača. Ne može tebe niko da uvuče u nešto ako ti to sam ne želiš.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/K.Đ/Alo

