JEDNA JE JOVANA JEREMIĆ: Voditeljka se obratila ženama, a reči koje im je uputila POMERA GRANICE! RATNICE i DAME

Jovana Jeremić postala je simbol snalažljive žene, koja ne pripada nijednom šablonu.

Sada se Jovana oglasila na Instagramu i uputila snažnu poruku i onim damama koje su usamljene u svojoj borbi, pa pružila podržku samohranim majkama, ali i onim superiornim, moćnim ratnicama!

- Samo za one žene koje žive po ovom aršinu. Ne za one koje lajkuju radi reda. Ovo je posvećeno ženama koje žive svoj život kvalitetno. Za one koje osvajaju i gaze sav kič i šund pred sobom. Za one samosvesne, svoje i stabilne žene. Za one koje vrede. Za one zbog kojih vredi učiniti sve jer ti ništa ne traže. Za one zbog kojih vredi umreti jer te nikad neće ostaviti na cedilu i otići kad je najteže. Za žene borce. Kvalitetne žene. Opasne žene. Za one žene koje će tvoju tajnu sačuvati kao svoju, poput psa koji kost zakopa duboko u zemlju. Još će je uviti u paketić i mašnicu, pa plasirati tako da ta greška ne bude tvoj lični poraz, već pobeda. Za žene koje su partnerke u emotivno-ekonomskom odnosu, a ne bukagije, omče, tegovi. Za one žene koje poturaju leđa tamo gde proračunate pripadnice istog pola ne bi ni mali prst. Za žene koje su same, bez svog partnera, najviše instance i institucije. Tvrđave same za sebe. Sve mogu same, ali uvek biraju zajednicu jer su dovoljno mudre da znaju da su prva jutarnja kafa i čaša vina posle posla, kad se mrtve umorne vrate iz borbe, uvek lepše udvoje - napisala je Jovana.

kurir.rs

Bonus video:

00:28 ISPLIVALI SNIMCI S ROĐENDANSKE ŽURKE JOVANE JEREMIĆ: Voditeljka USIJALA ATMOSFERU kad se latila mikrofona