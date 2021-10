JEDNA JE JOVANA: Pitajte osoblje PINKA kako se JOKSIMOVIĆKA ponašala prema kolegama! Ja sam sa 30 ostvarila što nije ni ONA!

Jovana Jeremić, kraljica šera, tvrdi kako joj je dosadno jer konkurenciju trenutno nema i da je Jovana Joksimović, za koju je nekada imala samo reči hvale, daleko iza nje.

foto: Prinstcreen/ Instagram

- Ja nisam ništa ružno za Jovanu rekla. Ja sam završila Pravni fakultet sa prosekom 9,6, samo pitajte nju šta je ona zavrsila. Nije mi konkurencija zato što ne vodi program na nacionalnoj frekvenciji, a treća stvar je komunikacija sa ljudima. Ja sam jako prijatna prema ljudima sa kojima radim, a za Jovanu morate da pitate osoblje Pink televizije kako se ponašala prema svojim kolegama. Jovana je dosta starija od mene, moze da mi bude, ne baš majka, ali starija sestra svakako. Sa trideset godina sam ostvarila ono što niko u mojim godinama nije postigao, pa ni ona - kaže Jovana i dodaje po čemu se razlikuje od Joksimovićke:

- Za razliku od Jovane, ja sam dobra prema ljudima oko sebe, čistacici i direktoru se obraćam podjednako sa istim poštovanjem. Nemam taj kompleks zato što sam do sada bila najbolja u svemu što sam dotakla rukom. Omalovažavanje drugih ljudi, naređivanje i ostalo, to rade ljudi koji se nisu ostvarili, koji su neškolovani, neobrazovani i koji vuku komplekse iz svoje mladosti, ljudi koji nisu zadovoljni svojim životom, za pametnog sam dovoljno odgovorila."

foto: Printscreen/Hype TV

Jeremićku nisu bez razloga prozvali kraljicom šera, jer njeno "Vikend jutro" je najgledaniji jutarnji program.

- Ja nemam odavno konkurenciju, volela bih da se pojavi neko jer imam taj takmiarski duh. Sad već postaje užasno dosadno jer nemam konkurenciju. Ja sam znala da će to tako da bude i, nažalost, još dugo neću imati konkurenciju, kako kaže horoskop. Treba samo da mole boga da mi dosadi televizija, pa da se ja povučem u nekim godinama. Narednu deceniju će morati da se pomire sa tim da sam ja glavna. Zvezde mi ukazuju, a ja ih samo slušam - kaže Jovana, kojoj ne smetaju negativni komentari na račun njenih stajlinga:

- Ne smetaju mi komentari, ja to radim namerno. Nikad ja neću biti obična, ja mogu da dodem i gola u studio, od mene sve možete da očekujete. Drugi to ne mogu, moraju da budu zakopčani od glave do pete jer imaju rupe u glavi, ponašanju, obrazovanju - zaključila je Jeremićeva za Svet, prenose mediji.

foto: Printscreen/Hype TV

Kurir.rs/S.M./Svet

Bonus video:

00:28 ISPLIVALI SNIMCI S ROĐENDANSKE ŽURKE JOVANE JEREMIĆ: Voditeljka USIJALA ATMOSFERU kad se latila mikrofona