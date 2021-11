BEZ MNOGO SKANDALA PROKRČILA SEBI PUT I DOTAKLA VRH! Posle kraha braka povukla se sa scene, a on joj je NA PRVOM MESTU

Jelena Broćić proslavila se pesmom "Bele rade", koja se i dan danas i te kako sluša. Čačanka je bez mnogo skandala prokrčila sebi put do zvezda i postala miljenica mnogih, a onda je šokirala kada je objavila da se posle devet godina razvela.

Sa bivšim suprugom ostala je u odličnim odnosima zbog njihovog sina Vasilija, čija sreća joj je na prvom mestu.

"Ni kada sam se udavala nisam to delila sa javnošću, pa neću da delim ni priču o razvodu. Uvek sam svoj privatni život držala po strani i najvažnije mi je da zaštitim sina Vasilija", rekla je svojevremeno ona, ali nije se tu zaustavila.

"Moj bivši suprug i ja se sada slažemo bolje nego kada smo bili u braku", istakla je ona, koja se posle kraha braka gotovo u potpunosti povukla sa scene i posvetila se nasledniku.

"Nema tu šta mnogo da se priča. Završila se jedna lepa priča, a počela je nova etapa u mom životu. Razvod nije nešto čime bih se hvalila. Ni kada sam se udavala nisam to delila sa javnošću, pa neću da delim ni priču o razvodu. Uvek sam svoj privatni život držala po strani i najvažnije mi je da zaštitim sina Vasilija. Moj bivši suprug i ja se sada slažemo bolje nego kada smo bili u braku", pričala je Jelena.

- Najponosniji trenutak je kada sam postala majka i u svakom smislu, to je moj Vasilije. Pre njega sam mislila da je uspeh najvažniji, kada sam dobila Vasilija, sve je drugo palo u vodu, zapostavila sam čak i karijeru. Što se tiče najgorih momenata, to je apsolutno razvod, koji se bukvalno meri sa smrću neke bliske osobe. Zbog toga sam se i povukla malo. Pošto sam ja malo okasnila sa udajom, svi su me pitali kada ću se udati. Ja sam uvek govorila: "Udaću se onog momenta kada budem našla osobu ravnu sebi". Mnogi nisu znali da sam se udala, napravili smo samo porodični ručak, nismo želeli svadbu. Kada smo se razveli, svi su me pitali što im nisam javila, a ja kažem: "Pa nisam vam javila ni kad sam se udala, što bih sada" - otkrila je pevačica i dodala da je sa suprugom u korektnim odnosima.

- Mi smo u dobrim odnosima, što je kod nekih ljudi izazvalo poprečne reakcije. Mi da smo se slagali, mi bismo bili u braku, sada kada smo se razveli, mi smo pre svega ljudi. Ja ne želim da moje dete bilo šta trpi zbog toga što smo se mi razveli. Ne želim da Vasilije bilo kog momenta oseti neki nedostatak. Oni se viđaju, pomaže nam koliko treba, uvek je tu. Napravili smo pravu priču za Vasilijevo najveće dobro - objasnila je Jelena.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs Foto: Youtube screenshot

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: