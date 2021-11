ĆEMO PROPUSTIO ŠANSU? ODBIO PESMU KOJA JE POSTALA OGROMAN HIT! Otpevao je njegov kolega, evo o kojoj pesmi je reč!

Pevač Amel Ćeman Ćemo gostovao je u jutarnjem programu "Kurir televizije" gde je govorio o svojoj karijeri i dovijanjima kako da zaradi tokom perioda pandemije korona virusa.

- Ja nisam radio punih 15 meseci. I bio je to veoma veliki šok za mene, budući da zarađujem od svoje 16. godine. Dovijao sam se na sve moguće načine, bilo je jako teško - otkrio je Ćemo.

foto: Kurir televizija

On je naglasio i da iako su mere Kriznog štaba pogubne za njihov posao, najvažnije je da se sačuva zdravlje ljudi i da se što pre krene sa starim životom.

- Hteo bih da sve bude kao pre, da se glimo i ljubimo, a ako će ove mere pomoći onda treba da ih poštujemo. Dokle god svi radimo sve i svi se u sve razumemo to nije dobro. Pogotovo po društvenim mrežama šta može da se vidi, nekako mi je glupo što se uopšte delimo - kaže Ćemo.

foto: Kurir televizija

Nekada su pevači od jednog nastupa na nekom splavu mogli da kupe sebi stan od bakšiša, a kakva je situacija danas:

- Ja nisam pevač tog doba, što mi je jako žao, ne zbog tih stanova, nego zato što se muzika tada više vrednovala. Sada je više pristuan kvantitet nego kvalitet. Tu je i kvalitet, ali teže isplivava. Ljudi imaju predrasude o nama da mi spavamo na novcu. Iako na društvenim mrežama sve izgleda sjajno i bajno, to je jedna od zabluda da pevači žive dobro. Društvene mreže nisu relevantne - kaže Ćemo i dodaje da on nije neko ko je ljubitelj alkohola.

foto: Kurir televizija

- Atipičan sam primer pevača, ne pušim i ne pijem i ne radim mnogo drugih stvari. Ali to je najbliži krug mojih ljudi sa kojima se družim već godinama. Zna se ko su moji prijatelji sa javne scene, to je Milena Ćeranić, sa njom se najbolje smejem i svađam. Vlada Stanojević, takođe, sa njim sam se opijao da tako kažem.

Amer Ćeman važi za kralja splavova, a na Kurir televiziji otkrio je da je u svojoj karijeri odbio jedan hit, zbog čega mu je jako žao.

foto: Kurir televizija

- Moj kolega iz grupe "In vivo" ima jednu izvanrednu pesmu koja se zove "Moja letos" i od Jadranke Barjakteravić "Tvoje noći, moja zora", to su dve pesme za koje bih voleo da sam ih ja otpevao. Daleko od toga da su mi nuđene, samo bih ja voleo da su moje. Dosta i hitova mi je nuđeno, koje ja nisam prepoznao, recimo "Gas do daske", meni je onda ponuđena. Eto ta pesma je otišla Petru Mitiću i postade to hit. Ali ni u jednom trenutku se nisam pokajao zbog toga. Zaista nikoga ne gledam kao konkurenciju i mislim da je to stvar koja me gura kroz karijeru.

