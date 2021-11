OGLASIO SE MARINKOV VANBRAČNI SIN DARIO: Počivaj u miru LEGENDO, pazi na nas dok se ne sretnemo PONOVO (FOTO)

TUGA DO NEBA

Pevač Marinko Rokvić preminuo je danas u Beogradu u 68. godini, a njegov vanbračni sin Dario se oglasio na svom Instagram profilu.

Naime, on je objavio zajedničku fotografiju na kojoj je Marinko nasmejan, a nakon toga se obratio ovim rečima:

foto: Printscreen/Instagram

"Teška srca govorim zbogom legendi. Počivaj u miru, tata. Volim te. Pazi na nas dok se ne sretnemo ponovo", napisao je Dario.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, 1980. godine Marinko je imao avanturu iz koje je rođen njegov najstariji sin Dario. Čim je utvrdio da je dete njegovo, priznao ga je. 1984. godine je upoznao sadašnju suprugu Slavicu koja je iz Zagreba došla u Beograd. Sledeće godine su se venčali i dobili sina Nikolu, a dve godine kasnije Marka.

- To se desilo... Mislim desilo se kako se desio. On se rodio iz nekog, da kažem, susreta. To nije bila veza niti zabavljanje pa ja jednostavno nisam bio siguran da je dete moje. I zato sam rekao da mi je tad bila ta pamet ja bih odmah otišao i proverio. Međutim, mladost, ludost... Ja tad nisam bio ni oženjen - ispričao je Marinko svojevremeno za medije.

foto: Ana Paunković, Dragana Udovičić

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:54 Marinko Rokvić o Tozovcu