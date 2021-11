DRAŠKOV BURAN LJUBAVNI ŽIVOT: Svi BRUJE o VEZI s Tanjom, povezivali ga s Kijom, a Cecinu nesuđenu snajku ostavio pred oltarom

Tanja Savić letos je navodno bila u tajnoj vezi sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem zbog čega ga je navodno dugogodišnja devojka Kristina Beronja otpratila sa Instagrama.

Inače, šuškalo se da je Kija Kockar bila u navodnoj vezi sa Draškom. Ipak, Kija je to demantovala i naglasila da joj je političar samo prijatelj.

U javnosti su nedavno osvanule fotografije Kije Kockar i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića nakon čega se njegova devojka Kristina Beronja navodno naljutila, ali i ubrzo i odljutila i podelila zajedničku sliku iz bazena.

"Draško i ja samo smo prijatelji. Gledam ga kao mlađem brata i ne pratim ga na Instagramu", rekla je Kija za Kurir u avgustu.

- Pozvala ga je i rekla da je kraj. On je pokušao da joj objasni da greši, da nema ništa sa Kijom, ali je ona bila ubeđena da su u vezi. I ljudi u njenoj okolini su joj punili glavu da se na fotkama vidi da su Kija i Draško veoma prisni, te da među njima ima nečega. Međutim, posle nekoliko sati, kada je ohladila glavu, Kristina je pozvala Draška i smireno porazgovarala sa njim, nakon čega su se pomirili - rekao je tada izvor za domaće medije.

I taman kada se slegla prašina oko Kije Kockar, u medijima je osvanula vest da je Draško u vezi sa pevačicom Tanjom Savić. To je prvi put u javnost iznela voditeljka Jovana Jeremić, a to je označilo i konačni kraj Draškove veze sa Kristinom, sa kojom je, kako se pisalo, planirao i venčanje.

Ono što je malo kome poznato jeste da je Draškova devojka lepa Kristina pre njega bila navodno u vezi sa Cecinim sinom Veljkom Ražnatovićem, piše "Mondo".

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Pre nego što je na ludi kamen stao sa Bogdanom Ražnatović, Veljko Ražnatović imao je buran emotivni život, a na spisku njegovih bivših devojaka našla se navodno i studentkinja Fakulteta za medije i komunikaciju, Kristina Beronja.

Veza Veljka Ražnatovića i sadašnje djevojke Draška Stanivukovića bila je kratkog daha, jer su tada oboje bili veoma mladi.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Jovana Jeremić šokirala je sve kada je pred kamerama "Paparaco lova" rekla da zna za vezu koju je Tanja Savić imala sa jednim srpskim političarem. Voditeljka je ispričala čak i detalje ljubavi koju pevačica strogo krije od javnosti.

Tanja se oglasila i nije želela mnogo da priča o aferi sa Stanivukovićem.

"Imam li ja prava da sačuvam privatnost i da ne moram neke detalje o svom privatnom životu da iznosim? Ne moram da idem na poligraf ili ne znam ja šta. Vi pišete, to je vaš posao. Ako imate dokaze - poštujem. Ako nemate - poštujem i to. Šta god da ja kažem to će se protumačiti na ovaj ili onaj način, a svako ko priča o tuđem životu - on priča o sebi!", istakla je Savićeva za domaće medije.

foto: ATA Images, Privatna arhiva

Kurir.rs

Bonus video:

01:00 VELJKO PRIZNAO ZA KURIR DA SA BOGDANOM RADI NA PROŠIRENJU PORODICE: Želim da imamo ŠESTORO DECE, radimo na povećanju nataliteta!