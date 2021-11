TEODORA KUPILA STAN U BEOGRADU! Pevačica iskeširala nekretninu u prestonici, oglasila se i evo šta kaže

Pevačica Teodora Džehverović se častila nekretninom u prestonici i o tome obavestila svoje fanove.

Naime, ona je u više navrata isticala da joj je cilj da kupi sebi stan u Beogradu, a sada je to konačno svojim radom i trudom ispunila.

- Ćaos drugari, nadam se da ste dobro. Znate da sam neko ko je sa vama uvek delio i lepe i ružne trenutke. Moj život pun uspona i padova. Oni koji su verni fanovi i koji znaju svaki moj intervju, znaće takođe da je poslednjih par godina moja velika želja da sebi kupim stan i tako obezbedim krov nad glavom. Nažalost, zbog epidemije koja nas je zadesila, sve je to moralo da se pomeri, zbog čega mi je bilo mnogo krivo, jer sam znala koliko bi to pre svega mojoj porodici značilo, a onda naravno i meni. Jednog dana sam sebi rekla: "Hej, imaš samo 23 godinine (tada), polako, sve će doći jednog dana. Radi, trudi se i znam da si zaslužila da imaš taj stan. Imaćeš ga jednog dana, samo polako". I dragi ljudi, došao je taj dan da sam vama podelim da konačno imam taj stan! Konačno će na mojim vratima pisati prezime "Džehverović" (mada možda napišm Džehvy). Ovim želim da nekome ko ovo čita i misli a je život s*anje, da je nešto nemoguće i da nešto ne može: Hoću da znate da nije s*anje i da je moguće i da možete! Verujte mi, znam da nekome moj život izgleda savršeno, ali ovo je zaista nekada bilo nemoguće, ali nikada nisam prestala da verujem u to da ću svojim rukama sve sama steći... - napisala je pevačica.

