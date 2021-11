MILICA TODOROVIĆ O MAJČINSTVU: Proradio mi je instinkt, ali ne mogu sama to da OBAVIM! A evo koji PRSTEN pevačica stalno NOSI!

Milica Todorović važi za jednu od najuspešnijih mladih pevačica zbog čega je, kako priznaje, njen emotivni život često trpeo.

Pevačica je istakla za Alo da joj se odavno javio majčinski instinkt, ali da još uvek nije pronašla muškarca s kojim bi zasnovala porodicu.

Bliže nam se praznici, da li je na listi tvojih novogodišnjih želja neka nova ljubav?

- Priželjkujem nekog, jako je lepo u ovom periodu imati nekog da te zagrli, poljubi, da s nekim okitiš jelku... Da se ušuškaš uz nekoga.

foto: Instagram

Ne kriješ da priželjkuješ da se ostvariš i kao majka, to si jednom prilikom izjavila?

- Odavno mi se javio majčinski instinkt, volela bih da postanem majka, ali trenutno to tehnički ne mogu sama da obavim. Mora sve da ide prirodnim tokom, da mi se dogodi neki gospodin... Neka bude sudbina. Vidim da svi hoće da me udaju.

Veruješ li u horoskop?

- Ne verujem preterano, ali ima istine kada kažu za Vage da su neodlučne, takva sam, i za Rakove da su jako osetljivi, a ja sam u podznaku Rak i mogu da zaplačem kad god hoću.

Imaš li neku amajliju?

- U Istanbulu sam kupila prsten koji stalno nosim, zove se "evil eye". Rekli su mi da taj prsten štiti od negativne energije.

foto: Damir Dervišagić

Da li te taj prsten štiti i od loših muškaraca?

- Od koga da se štitim kada muškaraca nema?

Ponekad umeš da obraduješ fanove na Instagramu seksi fotkama. Zašto to ne radiš češće kada važiš za jednu od najzgodnijih pevačica?

- Imam samo jednu golišavu fotku koju sam napravila letos. To je malo ako ćemo da se poredimo s nekim mojim koleginicama ili sa blogerkama, jer ja to jednom u sto godina okačim. To je bio eksperiment na odmoru, bila sam na bazenu i htela sam da vidim kako će ljudi reagovati. Dobila sam 90.000 lajkova jer ljudi vole to da gledaju.

Da li ti stižu neke eksplicitne fotke na Instagramu?

- Meni zaista niko ne šalje neprijatne poruke, možda jednom u godinu dana dobijem nešto tako, ali to odmah blokiram.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Alo