BILA SAM MRKINA ĆERKA! Zvezda Granda koja je živela kod Bekute progovorila o njihovom ŽIVOTU: Nikad nisam videla da mu je LOŠE

Ivana Bogićević, nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“ imala je privilegiju da boravi u porodičnom domu Ane Bekute i njenog partnera Milutina Mrkonjića, koji je preminuo nakon teške bolesti.

Naime, takmičerka je sedam dana pred finale provela u njihovom domu, a sada se prisetila boravka i istakala da će Mrku pamtiti zauvek, ne samo po gostoprimstvu, već i svemu što je naučila od njih.

U intervjuu za 24sedam Bogićevićeva otkriva da ju je Mrka gledao kao svoju ćerku, te priznala da joj je političar uvek povlađivao, dok joj je Ana postavljala kriterijume.

- Nedelju dana pred finale, Ana je rekla da pređem kod nje, kako bi ona vodila brigu o meni sve dok ne dođe to veliko finale. Pošto me ona odlično poznaje, znala je da bih ja izlazila i da se ne bih spremala za finale. Štedela me je, nije htela samu da me pusti, da ne bih napravila neku glupost. Rekla mi je: „Bolje ti dođi u karantin kod mene i Mrke, nego da budeš kući“. Čika Mrka je sve vreme bio sa nama u stanu na Vračaru. Sećam se da je čika Mrka meni i Strahinji rekao: „Vas dvoje ako ne uđete u finale dobićete batine od mene. Navijao je za nas. On je divan čovek, surovo realan. Nije on mene hvalio, a nije ni Ana. Uvek su me kritikovali kada treba i govorili su mi: „Ti nemaš ništa od tapšanja po ramenu, nego od sugestivne kritike“. Uvek su mi ukazivali na to što treba da ispravim. Taman posla da nisu umeli da me pohvale, ali su uglavnom pokušavali da mi ukažu na moje greške. Bila je jedna situacija, sedeli smo čika Mrka i ja, i on mene pita imam li ja dečka i ja kažem kako nemam, a on odmah meni: „Pa što nemaš?“, ja mu kažem: „Znate kako, čika Mrko, nisu današnji momci kao što su nekad“, a on meni na to: „Mnogo si bre, nervozna, momka moraš da nađeš“, a ja njemu: „Ako ga nađem, biću još nervoznija“. Bilo je tu mnogo priča, ali neke bih ostavila za svoju intimnu. On i Ana su bili nastrojeni prema meni kao da su mi otac i majka, ja sam bila Mrkina „ćera“. Drago mi je što sam poznavala tog čoveka i što sa imala priliku sa njih dvoje da provedem, taj period će mi ostati u lepom sećanju. Imam baš čega da se sećam - govori Ivana sa setom u glasu.

Nedelju dana, koliko je boravila kod Ane i Mrke, bila je svedok njihove ljubavi. Kako kaže, iznenadio ju je njihov odnos, prepun ljubavi, razumevanja, ali i slatkih provokacija koje imaju mladi zaljubljeni parovi.

- Oni su imali jednu veliku ljubav, mnogo su se voleli, prelepo za videti. Lepo je videti da tako nešto postoji. Mrka je uvek bio na mojoj strani. Ana mi je branila cigarete, nisam mogla da pojedem šta hoću, sve je bilo po planu, a čika Mrka mi je davao i da zapalim i pojedem što ne bih smela. Bio je moj jatak. Odlično smo se slagali. Iako mnogi kažu da oni imaju mnogo godina, vi kad njih pogledate, oni su zaljubljeni kao prvog dana, kao deca su bili. On se šalio sa Anom, imao je forice, kao mladi par su bili, kao da imaju po 20 godina, eto tako su se i ponašali i voleli. Presimpatično je to bilo, oni su stariji ljudi, a kao klinci zaljubljeni, to rečima ne može da se opiše, to može retko ko da doživi. Ja sam se iznenadila koliko se oni vole i kako razgovaraju, tačno se oseti, da je Ana njemu bila sve na svetu. Kako je on gleda, kako priča sa njom, nemam reči koliko je to lepo. Divan par, a nažalost se sve ovo desilo.

Pevačica je otkrila kakvog je zdravlja Mrka bio u junu kada je boravila kod njih.

- Kada sam ja bila kod njih, on je bio dobro, nikada se ni na šta nije požalio. Kada im dođe neki kućni prijatelj, Mrka popije rakijicu sa njim. Baš je bio vedar, činilo mi se da je dobro, ali eto, bolest ne bira ni vreme ni mesto. Znala sam da je ranije imao zdravstvenih problema, ali tada je sve bilo kako treba. Ovo sada kada je bio u bolnici, ja sam se nadala da će se izvući. Kada sam videla da je preminuo, odmah me je nešto preseklo. Ogroman je šok. Nikada nisam videla da mu je loše. On kad čovek uđe u prostoriju kreće energija, šala, on je bio sinonim za pozitivnu energiju - ispričala je sa knedlom u grlu Ivana.

