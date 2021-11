MRKA JE ZBOG BEKUTE ŽRTVOVAO POLITIČKU KARIJERU: Milutin napustio mesto MINISTRA da bi sa Anom pronašao MIR!

Ljubav Ane Bekute i Milutina Mrkonjića e trajala je gotovo celu deceniju, a zarad svog odnosa oboje su mnogo toga žrtvovali. Pre nekoliko godina pevačica je otkrila da je političar batalio mesto ministra, a sve kako bi oni imali svoj mir.

foto: Damir Dervišagić

- Bilo je toliko nemira oko nas zbog naslova u medijima. Prestalo je tek kada je Milutin dao ostavku na mesto ministra saobraćaja. Ja sam bila kolateralna šteta, cilj je bio da on ode sa tog mesta. Mrka je izračunao i proračunao da je najbolje to da uradi za nas da bismo dobili taj mir - rekla je ona u emisiji "Zvezde Granda Specijal" i dodala da Mrkonjić nikada nije koristio njenu popularnost za političke poene.

foto: Damir Dervišagić

- On ima svoje saradnike i ljudi sa kojima je on radio širom eks Jugoslavije. Radio je na pruzi Beograd - Bar, koja je otvorena 1976. godine. Jasno je koliko je on samo tada stekao prijatelja - rekla je Ana.

foto: Privatna Arhiva

Još jedna stvar koju je pokojni Mrka promenio zbog Bekute jeste i obeležavanje hrišćanskih praznika.

- Milutin je drugačije vaspitan. On nije obeležavao nijedan praznik kao dete, ali zbog mene slavi Božić. Cenim njegovu doslednost, a on poštuje to što sam ja vernik. Vidi koliko se trudim oko običaja i trpeze, pa uvek sedne za sto da nazdravi. Svake godine očitamo Očenaš, pa Sveti Duh okupa i njega. Milutinova sestra mi je otkrila čak i da je on kršten, bez obzira na to što je komunista - pohvalila se nedavno Ana.

foto: Kurir

Kurir.rs/ J. S.

Bonus video:

01:00 BEKUTA DOKAZALA DA JE PROFESIONALAC I KAD JOJ JE NAJTEŽE: Ana zapevala, a Cecina ćerka sve snimila! Emocije naviru!