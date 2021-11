TO JE BILA EKSPLOZIJA! Mrkin prijatelj otkrio detalje: Napustio je politiku zbog Ane! PAMTIM ŠTA MI JE REKAO KAD SU SE UPOZNALI

Milutin Mrkonjić, cenjeni građevinski inženjer, dugogodišnji srpski političar, počasni predsednik Socijalističke partije Srbije i narodni poslanik, napustio nas je u subotu u 80. godini života.

Poslednju deceniju njegovog života obeležila je ljubav sa pevačicom narodne muzike Anom Bekutom, koja je do poslednjeg trenutka bila uz njega.

Koliko je njihova ljubav bila velika, ispričao je političar, stručnjak za bezbednost i redovni profesor na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Uroš Šuvaković.

- To je bila velika ljubav, ona se desila što se Mrke tiče kao neka eksplozija. Ja sam se sa njim video nekoliko dana nakon što su se upoznali i on mi samo kaže: "Uroše, ja sam se zaljubio". To je rekao iz srca, onako dobrodušno. On je tu ljubav pokazivao stalno i bio je veoma pažljiv. Smanjio je svoju političku aktivnost da bi više vremena provodio sa Anom Bekutom. Valjda ga je to relaksiralo. Ceo život je radio, stvarao, gradio... Dan i noć je bio posvećen poslu - ispričao je Šuvaković.

Mrkonjić je, kako kaže Šuvaković, privatno bio veliki boem.

- Jesmo se družili van radnog vremena. Imali smo svoju kafanu gde smo se družili. Mrka je bio boem, voleo je život i punim plućima ga je živeo. Čovek je bio košarkaš, igrao je za Radnički, odrastao je na Crvenom krstu i to je čovek koji se retko sreće. Mrka je bio stručnjak u politici i on je najviše voleo i insistirao da ga predstavljaju kao inženjer Milutin Mrkonjić - rekao je Šuvaković.

Bivši premijer Srbije i potpredsednik vlade Jugoslavije Nikola Šainović kaže da će Mrku pamtiti po svom pozitivnom uticaju na SPS i ljude oko sebe.

- Mrku sam poznavao decenijama. Umro je čovek koji je po svom stilu života prkosio smrti. Živeo je život punim plućima. Uticao je pozitivno na sve oko sebe i njegova glavna teza bila je da nikada ne odustaje. Mrka je bio u životu SPS jako važan - Nikola Šainović

Obnova zemlje je ono što je obeležilo njegovu političku karijeru.

- Obnova zemlje je bio najvažniji period tokom njegove političke karijere. On je bio nosioc tog projekta, za kratko vreme je morala zemlja da funkcioniše. Nama je auto-put bio ispresecan, Novi Sad je bio odsečen i sve je to moralo da se poveže. Pod vođstvom Mrkonjića, kroz godinu dana je to rešeno. On je za to vreme sagradio 53 mosta. To je ogromna stvar. Uspostavio je mrežu repetitora RTS-a. "Ušće" ne bi postojalo da nije bilo njega jer su hteli da ga sruše. Zahvaljujući Mrki imamo CK - rekao je Šuvaković.

Prema rečima Mrkonjićevih bliskih prijatelja i partijskih saradnika, na sahrani neće biti nikakvih verskih obeležja, jer je do kraja života bio veliki komunista.

- Mrka je bio komunista. Ne mogu da kažem da li je bio Jugosloven, ali nikada nije bio nacionalno uokviren. Mislim da je njegov komunizam više vezan za socijalnu pravdu, za brigu o radnicima i da svi dobiju platu na vreme - rekao je Šuvaković.

