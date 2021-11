U GROB IDEM SA ŽENOM DAŠOM! Mrka pre 3 godine otkrio PLAN I PROGRAM ZA SVOJU SAHRANU! Znao i gde je grobnica!

Srpski političar, počasni predsednik SPS i narodni poslanik Milutin Mrkonjić (79) preminuo je u subotu, 27.novembra, u Beogradu u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

foto: Damir Dervišagić

Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS, sa suprugom Draganom kupio je porodičnu grobnicu, koja je, na njegovo insistiranje, morala da bude pored kafane, pričao je tada Mrkonjić za Kurir.

Mrkonjić je porodičnu grobnicu kupio pre 28 godina, a „plan i program“ sahrane ostavio je u amanet supruzi - da ga sahrani u sanduku s petokrakom, jer je veran komunističkoj ideologiji.

- Grobnicu smo kupili moja supruga Dragana i ja pre 25 godina, porodičnu grobnicu Dragane i Milutina Mrkonjića. Sve je na njeno ime, nisam hteo da me bilo ko drugi sahranjuje. Ako me Daša izbaci, izbaciće me - govorio je Mrkonjić za Kurir pre tri godine.

- Neke drugove koji su bili jako zaslužni u tadašnjoj Jugoslaviji i Srbiji sam ja sahranjivao jer država nije imala razumevanja za to i zato sam odlučio da sve sam organizujem. Pošto ne verujem u razumevanje države, rešio sam, još tada, da moja supruga i ja kupimo grobnicu, i to smo i uradili, i biću sahranjen tamo. Pare sam zaradio u Libiji kao inženjer, a kupljena je u vreme dok sam bio direktor CIP.

foto: Dragan Kadić

Počasni predsednik SPS tada je govorio da će biti sahranjen u sanduku s petokrakom jer nije vernik.

- Ako me Daša bude nekad pitala kakav sanduk želim, to ću da kažem, s petokrakom i onom prizmom što su nosili komunisti. Ordenje koje sam dobio od Tita i Slobodana Miloševića ide sa mnom u sanduk. Mada, ordenje ću možda da poklonim Socijalističkoj partiji Srbije, vidim da je Dačić dobio ordenje, to je dobro, čestitam mu -rekao je Mrkonjić u dahu tada, a na opasku da je on to već spremio „plan i program“ za sahranu, on je rekao:

- Tako je. Neću da me država sahranjuje, sve sam sam smislio. Daša sve zna. Svi papiri su kod Daše.

Porodična grobnica se nalazi na Novom groblju u Beogradu, a Mrkonjić je ponosno isticao da se nalazi pored kafane.

- Grobnica je na Novom groblju, blizu kafane. Tamo ima jedna kafana u blizini, ja sam hteo pored kafane da budem - rekao je Mrkonjić 2018. godine.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Paparazzo lov

Komemoracija i sahrana u četvrtak

U četvrtak će u Skupštini Srbije biti održana komemoracija povodom smrti Milutina Mrkonjića, a sahrana će biti istog dana, izjavio je juče predsednik Narodne skupštine i lider SPS Ivica Dačić, i naveo da će tražiti da se Mrkonjić sahrani u Aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju.

Kurir.rs

Bonus video:

00:47 Milutin Mrkonjić u Sceniranju o pozanstvu sa Slobodanom Miloševićem