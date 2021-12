NISU TO KOMPLEKSI: Toni Cetinski PRESAĐUJE KOSU kod estetskog hirurga, a ovo je hteo da uradi pre venčanja sa 15 GODINA MLAĐOM!

Pevač Toni Cetinski već dugo planira da uradi transplantaciju kose, a u taj proces se napokon i otisnuo. On se podvrgao pripremama i prvim korekcijama kako bi u novu godinu ušao sa novom frizurom.

foto: Printscreen/Instagram

- Toni je oduvek bio esteta i vodio računa kako se i na koji način pojavljuje u javnosti. Nije imao komplekse zbog dubokih zalizaka i ćelavosti, ali je želeo to da koriguje. Uvek je govorio da čovek u 21. veku može mnogo toga da promeni i popravi na sebi, pa zašto ne bi. Svi su ga podržali u tome, naročito supruga Dubravka. Pandemija korona virusa i sve što se događalo vezano za mere malo su usporili ostvarivanje njegove želje, ali nikada nije odustao od te ideje, kaže izvor za Blic blizak pevaču i dodaje:

- Između ostalog, čekao je povratak dokorke u Hrvatsku sa kojom se dogovarao oko transplatacije. U jednoj privatnog klinici se odlučio da to uradi, i tamo su mu u detalje opisali kako će izgledati proces. Ono što je on nama prepričao jeste da se to radi specijalnim instrumentom kojim se prođe oko folikula i bez oštećenja istog oslobodi se koža. Na taj način folikuli se mogu nesmetano izvaditi i implantovati u regiju gde je kosa proređena ili potpuno izgubljena. Način na koji se kosa implantuje je jednostavniji jer se folikul koji je već pripremljen ubaci u takozvani „usađivač“. To je instrument vrlo sličan olovci. U toku procedure transplantacije kose pacijentu se izvadi krv u epruvetu koja se zatim podvrgava proceduri. Pri određenom broju obrtaja i određenom vremenu u centrifugi, izoluje se krvna plazma obogaćena trombocitima. On se nada da će uspeti iz prve jer ipak i tu ima određeni procenat uspešnosti, ali svakako i da ne uspe iz prve neće odustati.

foto: Printscreen

Da su ovi navodi tačni potvrdio je i sam Toni, koji je na društvene mreže okačio fotografiju iz bolnice gde preko glave ima “pripremnu foliju” i istakao:

- Već dugo sam imao želju da odem na transplantaciju kose i srećan sam što zbog toga nisam morao da otputujem izvan granica “lijepe naše” jer je doktorka i stručnjak za kosu u tom području uverljivo najbolja. Ona je deo organizacije svetskih stručnjaka i jako se radujem rezultatima - napisao je Toni.

Da je ushićen kao malo dete potvrđuje i naš izvor, a njegov prijatelj:

- Ovo mu je zaista jedna avantura, naročito što je na kompjuteru mogao da vidi grafički urađen portret sa svojim likom i novom frizurom nakon transplantacije. Jedva čeka da vidi rezultate i nada se da će u novu godinu ući sa novom frizurom. On ovaj poduhvat ne krije i sigurno će jedva čekati da pokaže sebe u novom svetlu svim fanovima.

Plan je bio da to uradi pred venčanje

Prema rečima našeg izvora, Toni je želeo da se podvrgne transplantaciji kose još pred venčanje sa 15 godina mlađom Dubravkom ali okolnosti su htele drugačije.

- Toni je inače neko ko redovno odlazi na tretmane i masaže, bitno mu je da izgleda zdravo i negovano. Ne preteruje u tome, ali vodi računa. Želeo je pred crkveno venčanje koje se odigralo u septembru, ali doktorka nije bila u zemlji i postojala je bojazan da se jedan deo kosi “primi”, drugi ne zbog čega je ipak odlučeno da se to uradi nakon venčanja - kaže izvor.

