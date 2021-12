OVO JE ZET JASNE ŠEKARIĆ! Bivša zadrugarka je s Egipćaninom dobila ćerku SOFI! Mado King ima neobičan posao i VIP prijatelje FOTO

Višestruka prvakinja u streljaštvu Jasna Šekarić (55) postala je baka, a njena ćerka Lea Šekarić dobila je ćerku, kojoj je dala ime Sofi i svi su se zapitali ko je otac devojčice.

foto: Printscreen/Instagram

U pitanju je DJ iz Egipta koji je na društvenim mrežama poznat kao Mado King, gde je svojevremeno objavljivao slike sa Kariba gde je živeo i radio.

On je sada na svom Instagram profilu objavio fotografiju ćerkice u kojoj želi da mu DJ Kalid i Vil Smit čestitaju rođenje malene Sofi.

Da podsetimo, ćerka jasne šekarić, Lea učestvovala je u rijalitiju "Zadruga" , gde je bila intimna sa cimerom Radetom Lazićem. Naime, ona je tada ušla u "Zadrugu" kao zauzeta devojka, a nije joj trebalo dugo da svog dečka javno prevari.

Kako se tada pisalo, ona je, nakon samo tri dana od svog ulaska, ispod pokrivača bila intimna sa Lazićem, međutim iz ove njihove afere nije se izrodila veza.

Nakon toga, Leinu pažnju privukao je Nikola Orozović. I taman kad su počeli da ostvaruju prisniji odnos, Lea je, uprkos tome što je zbog svih pomenutih dešavanja bila u centru pažnje, nominovana za izbacivanje, a onda je i napustila "Zadrugu".

- Taman smo se Nikola i ja opustili, tj. on, krenuli smo u neku priču, onda se desila nominacija. Dve nedelje su prošle, ja stvarno mogu da kažem da sam se zaljubila i zato mi je mnogo teško pao ovaj odlazak. Mnogo sam se vezala za neku grupu ljudi. Rekao mi je da će biti sve u redu i da ćemo se čuti kada bude izašao - rekla je tada u studiju Lea.

Iako se do tada suzdržavao, maneken Rade Lazić, samo tri dana nakon Leinog izbacivanja našao je novu devojku, Marijanu Zonjić, sa kojom veza takođe nije potrajala.

Nakon što je izašla iz rijalitija, Šekarićeva je priznala da su je pogodile reakcije ljudi na njeno učešće.

- Meni je sve to jako teško palo u trenutku kada sam izašla, nemam ništa loše o Radetu Laziću da kažem. Ne mogu da kažem da je to bila greška. Stvarno sam osoba koja je uvek pričala sve najgore o kombinacijama i da sam znala da mi ne bismo bili zajedno posle toga, sigurno se ne bi desilo. To je iza mene - rekla je Lea i dodala:

- Mamu su osuđivali, videla sam po komentarima. Rekla sam joj da pokuša to da ne čita, mada ona je i sama tokom svoje uspešne karijere shvatila da će uvek biti raznih priča. Nas dve smo dugo pričale kada smo stugle u stan, bilo je tu kritika i pohvala, ali ostaće sve između naša četiri zida. Mislila sam da me ona neće sačekati u studiju, jer je trebala da bude u Kini - rekla je tad mlada Lea.

kurir.rs/blic

