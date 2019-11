POSLE SVEGA BILA JE SIGURNA DA JE MAJKA NAPOLJU NEĆE ČEKATI! Lea Šekarić otkrila kako je provela prve sate posle Zadruge: A samo jedno ne može da PREŽALI!

Lei Šekarić, ćerki proslavljene sportistkinje Jasne Šekarić, bilo je veoma teško kada je videla kako su ljudi reagovali nakon njenog intimiziranja sa Radetom Lazićem. Po izlasku iz "Zadruge 3" nije verovala da će je majka sačekati jer je trebalo da bude u Kini.

Kada su došle kući, usledio je dug razgovor o svemu što se izdešavalo.

Sam izlazak iz rijalitija mlada Lea je preplakala, ali rekacije ljudi najviše su je pogodile.

"Meni je sve to jako teško palo u trenutku kada sam izašla, nemam ništa loše o njemu da kažem. Ne mogu da kažem da je to bila greška, ja se stvarno ni za šta u životu ne kajem, a opet na televiziji smo. Stvarno sam osoba koja je uvek pričala sve najgore o kombinacijama i da sam znala da mi ne bismo bili zajedno posle toga, sigurno se ne bi desilo. To je iza mene", rekla je Lea i dodala:

"Mamu su osuđivali, videla sam po komentarima. Rekla sam joj da pokuša to da ne čita, mada ona je i sama tokom svoje uspešne karijere shvatila da će uvek biti raznih priča. Nas dve smo dugo pričale kada smo stigle u stan, bilo je tu kritika i pohvala, ali ostaće sve između naša četiri zida. Mislila sam da me ona neće sačekati u studiju, jer je trebalo da bude u Kini."

foto: Printscreen Instagram, Printscreen Twitter

Lea ističe da se pred sam izlazak iz Bele kuće zaljubila u Nikolu Orozovića, te da joj je zbog njega najviše žao što je ispala, jer su tek počeli da ostvaruju prisniji odnos.

"Spavala sam svega sat vremena, sve mi je još uvek čudno i neobično. Lepi Mića je odigrao tu glavnu ulogu, on je rekao da bismo Nikola i ja bili super par. Nikole mi je malo žao jer je opterećen oko mnogo stvari, nervira se. Rekla sam mu da lepše izgled uživo nego preko TV ekrana, on me je posle danima ispitivao kako to. U jednom trenutku ga je Mića zvao da popričaju, slušala sam razgovor i rekla d će ispasti kao da sam ja tražila da ga pozove", iskrena je bila dada bivša zadrugarka, koja je zatim otkrila kako su se Nikola i ona zbližili:

"Ugasila su se svetla i legla sam kod Nikole u krevet. On me je pitao šta mi treba, ja sam odgovorila: “Pažnja! Samo me zagrli i ništa više”. Priznao mi je da se mnogo opteretio i da nije znao kako da razgovara sa mnom. Onda sam nominovana i evo izašla sam, što je bezveze."

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Printscreen

Kurir