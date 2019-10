LEA ŠEKARIĆ MAMI JASNI PRAVILA PROBLEME, ZAJEDNO SU IŠLE KOD PSIHOLOGA: Ubila bih se kad bi moje dete radilo ono što sam ja! Đavo je tada ušao u mene!

Lea Šekarić podelila je sa svima da je sa majkom Jasnom Šekarić išla kod psihologa.

Ona je iznela detalje iz privatnog života koje niko nije znao.

foto: Printscreen

"Znaš da smo mama i ja išle kod psihologa jedno vreme. Imala sam sedam godina kada je ona išla zbog mene. Pitala je tamo za neke savete. Kada sam bila osmi razred, "koljemo se", jednom nismo pričale mesec dana. Ona (psiholog) krene da krivi nju zbog toga što nije našla muškarca i što je ceo život imala i ulogu majke i oca. I meni je bilo krivo, u svađi smo, ali što napada majku za sve. Majka mi je. Na kraju, kako smo nas dve propričale. Jedno veče smo sele, ja sam rekla da ne mogu da idem kod te žene više i krenula da plačem. Tako smo nas dve propričale. Imale smo razne faze", pričala je Lea, pa dodala:

"Kada sam bila mala i kada su se mama i tata razišli, ja sam rekla da ću da odem od kuće ako bude imala drugog muškarca."

"Rekla sam mami i to više puta, da jednoga dana kada bude imala svoje dete, da bih se ja ubila ili dete ubila kada bi dete radilo ono što sam ja njoj. Ona mi kaže da je to bio pubertet. Ja sam završila srednju i nisam odmah završila fakultet. Onda sam htela da se posvetim streljaštvu. Onda mi je ona rekla dobro, ali da ne sedim kući i da nađem neki posao. Ja sam našla posao u 21. bloku. Drago mi je što sam radilo tamo i čega sam se sve nagledala. Tada kao da je ušao neki đavo u mene. Svega sam se nagledala i naslušala. Oduvek smo imale problem za moj telefon. Jednom sa ga držala na terasi i htela da ga bacim. Katastrofa. Rekla sam joj: "Samo jedan korak i ja ću da skočim dole". Ona me gleda i kaže mi da nisam normalna", rekla je Lea, pa ispričala kako ima traumu od noći kada su se njeni roditelji rastavili.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen, Dragan Kadić

Kurir