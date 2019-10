SKROMNA DEVOJKA IZ KOMŠILUKA ZAPREPASTILA SRBIJU VRELOM AKCIJOM! Evo ko je Lea Šekarić o čijoj prevari pred kamerama BRUJI zemlja! Ćerka srpske šampionke UKRALA ŠOU u Zadruzi (VIDEO)

Lea Šekarić (21), ćerka slavne sportistkinje i reprezentativke Srbije u streljaštvu Jasne Šekarić, pred milionima gledalaca prevarila je dečka sa Radetom Lazićem.

Iako je pred ulazak u Belu kuću izjavila da je zaljubljena u dečka napolju, Lea se u samo pet dana zbližila sa učesnikom Radetom Lazićem i završila sa njim u vreloj akciji.

Lea je krenula stopama slavne majke pa se i ona već godinama bavi streljaštvom, a sada je odlučila da se upusti u rijaliti avanturu.

Da je u ovom sportu veoma uspešna, svedoče i brojne fotografije sa regionalnih takmičenja u streljaštvu, ali i nagrade kojima se Lea svojevremeno hvalila na svom Instagram profilu. Osvojila je treće mesto na "Christmas Cup" u Osijeku, ali je i proglašena za najuspešniju juniorku Beograda za 2017. godinu.



Za uspehe na turnirima i takmičenjima zaslužna je njena majka Jasna, koja joj je ujedno i trener. Njih dve su jako bliske, te često provode vreme zajedno, treniraju, ali i putuju svuda po svetu.

Jasna je objasnila da je zajedno sa Leom pričala o "Zadruzi" , te da je podržala njenu odluku za ulazak.

"Lea će napuniti 22 godine i nas dve više ne funkcionišemo tako da treba da traži dozvolu za nešto. Zajedno smo popričale o tome da uđe u "Zadrugu". Moram reći da ja zapravo ne pratim rijaliti, zapravo ga do sada nisam gledala. Krećem se dosta, pa tu i tamo od drugih nešto čujem, tako sam u nekoj meri bila upućena. Lea voli izazove, mlada je i to joj je interesantno. Rekla mi je da želi da uđe jer bi volela da vidi kako bi reagovala, opet to je zatvoren prostor. Sve to je doživela kao jedan izazov, a moju podršku za ulazak ima i ona to zna, roditelj prosto treba da podrži dete", rekla je Jasna.

